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Африканский политолог Нгессан призвал страны ЭКОВАС отказаться от давления на власти Мали

Весь мир
Африканский политолог Нгессан призвал страны ЭКОВАС отказаться от давления на власти Мали
Global Look Press  /  © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Бамако, 9 января. Членам Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) следует «снизить тон» и отказаться от давления на временное правительство Мали. Такого мнения придерживается политический аналитик Сильвен Нгессан.

«9 января 2022 года главам ЭКОВАС придется принять решение касательно периода, за время которого власти Бамако должны вернуть в страну конституционный демократический строй. Скорее всего, это будет ужесточение санкций или политический компромисс. Основываясь на рекомендациях национальных собраний, глава МИД Мали Абдулай Диоп представит действующему президенту экономического сообщества график выборов, запланированных на 2026 год», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что плебисцит невозможно провести в феврале 2022 года. По мнению Нгессана, главам ЭКОВАС необходимо оказать Мали поддержку в борьбе с радикальными группировками, чтобы восстановить территориальную целостность государства и обеспечить безопасность мирного населения.

Ранее власти Бамако попросили перенести президентские выборы на пять лет. Государственный аппарат предупредил представителей западноафриканских стран, что сейчас проведению честного голосования препятствуют террористические элементы, активизировавшиеся на севере республики.

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