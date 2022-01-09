Ливийцы опубликовали фотографии затопленного проливными дождями Бенгази

Бенгази, 9 января. Городское управление образованием объявило понедельник и вторник официальными выходными во всех учебных заведениях. Причиной решения стали плохие погодные условия, точнее непрекращающиеся проливные дожди.

Ожидается, что ливни в Бенгази не только продолжатся в течение нескольких дней, но и совпадут с понижением температуры, сопровождаемым ветром. Городские улицы уже затопило, поскольку из-за слабой дренажной системы и плохой инфраструктуры вода не ушла.

#صور | فرق الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بـ #بنغازي يقومون بتنظيف مصافي مياه الأمطار بشوارع المدينة بعد نزول الغيث النافع pic.twitter.com/1ZBDSFxhyD — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) January 9, 2022

Местных жителей призвали не покидать Бенгази и воздержаться от иногородних поездок Многие дорогие размыло, либо затопило. Кроме того, сохранилась вероятность перемещения ливней в область.

#برقه #بنغازي

غداً الاثنين والثلاثاء عطله بسبب سوء البنية التحتية قصدي الاحوال الجوية pic.twitter.com/0fJqly9h8c — Anis Abdaljawad انيس عبدالجواد #هلها_قراضين_بصلها (@AnisAbdaljawad) January 9, 2022

Ранее дожди обрушились на Триполи. Столичные власти также призывали автовладельцев соблюдать повышенную безопасность на дорогах, а коммунальные службы усиленно откачать воду с проезжей части.