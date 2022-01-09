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Ливийцы опубликовали фотографии затопленного проливными дождями Бенгази

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:45
Весь мир
Ливийцы опубликовали фотографии затопленного проливными дождями Бенгази
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Бенгази, 9 января. Городское управление образованием объявило понедельник и вторник официальными выходными во всех учебных заведениях. Причиной решения стали плохие погодные условия, точнее непрекращающиеся проливные дожди.

Ожидается, что ливни в Бенгази не только продолжатся в течение нескольких дней, но и совпадут с понижением температуры, сопровождаемым ветром. Городские улицы уже затопило, поскольку из-за слабой дренажной системы и плохой инфраструктуры вода не ушла.

Местных жителей призвали не покидать Бенгази и воздержаться от иногородних поездок Многие дорогие размыло, либо затопило. Кроме того, сохранилась вероятность перемещения ливней в область.

Ранее дожди обрушились на Триполи. Столичные власти также призывали автовладельцев соблюдать повышенную безопасность на дорогах, а коммунальные службы усиленно откачать воду с проезжей части. 

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ливия
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