Я помню этот матч, будто он сыгран вчера: Анатолий Карпов о достоверности фильма «Чемпион мира»

Судя по кассовым сборам, в лидерах проката на новогодних каникулах — отечественная премьера «Чемпион мира». Зрелищный фильм о самом драматичном и легендарном шахматном поединке в истории, который запомнился также своей продолжительностью: длился больше трех месяцев. Эта история даже сейчас, спустя 44 года вызывает эмоции. За шахматную корону боролись советский 27-летний шахматист Анатолий Карпов и 47-летний — Виктор Корчной, который эмигрировал в Швейцарию. Противостояние спортсменов — на фоне противостояния СССР и стран Запада. Режиссером «Чемпиона мира» стал Алексей Сидоров, за производство отвечала студия «ТриТэ». И как показывают отзывы тех, кто уже посмотрел эту картину, остаться равнодушным после сеанса просто невозможно. ФАН удалось пообщаться с прославленным шахматистом, 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым и выяснить, что он думает об этом фильме.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

— Анатолий Евгеньевич, Вам понравился фильм «Чемпион мира»?

— У нас в истории Советского Союза и России было три художественных фильма о шахматах. Шахматные сюжеты проходили, а вот конкретно фильма о шахматах — их было три. Это «Гроссмейстер», потом «Белый снег России», снятый 40 лет назад. И вот — «Чемпион мира». Автором фильма «Белый снег России» был замечательный и известный гроссмейстер Котов Александр Александрович. И это был фильм о чемпионе мира Алехине. Фильм «Гроссмейстер», понятно, что само название говорит за себя. Но что интересно — там тренера гроссмейстера играл сам Корчной. На удивление он согласился быть в роли тренера. Именно не гроссмейстера, а тренера. И этот фильм «Чемпион мира» — достаточно правдивый. Не все истории, конечно, которые показаны, случились в этом матче, но практически все истории имели место быть в шахматной жизни. И большей частью, естественно, в моей жизни. Так что фильм «Чемпион мира» — очень близок к конкретике. Все зависит, конечно, от зрителей. Ведь шахматы показывать непросто, поскольку все-таки это переживания внутри, а их нужно показать зрителям, что такое шахматы и суметь представить внутренний мир шахматиста и донести его до зрителя. Вот это очень сложная задача, которую, как мне кажется, актерам в фильме «Чемпион мира» удалось выполнить. Замечательный коллектив артистов, и режиссер замечательный, как-то все сложилось.

ТАСС / Савостьянов Владимир, Яковлев Ал

— Правда, что авторы фильма не только попросили у Вас разрешение на показ вашей истории, но и пригласили Вас в качестве консультанта?

— Знаете, для меня вообще было приятным сюрпризом, что сама идея фильма получила поддержку и первый приз на конкурсе сценариев года, который проводило министерство культуры. И я узнал об этой идее, только когда уже получили приз. После этого с авторами фильма и с творческой группой мы связывались, и, естественно, они попросили у меня разрешение использовать мое имя. Фильм о шахматах, не обо мне, и меня могло там не быть. И если бы я сказал нет, то Карпова бы не было, и был бы кто-то с близкой фамилией. Но я посмотрел сценарий, мы много работали, и, да, я являюсь консультантом фильма. В основном фактуру, которая в фильме используется, получили от меня. Пока, слава богу, память не подводит, и я помню этот матч и детали его, как будто он был сыгран вчера, а не 44 года назад.

— Вам понравилось, как сыграл Иван Янковский: похож ли он на Вас тогда в 1978 году, и смог ли актер передать точно Ваш внутренний мир?

Кадры из фильма «Чемпион мира» /

— Что касается Ивана, то вообще мир очень тесен. Я был в очень добрых отношениях с его дедом — Олегом Янковским. И мне приятно, что меня играет внук великого актера и моего, можно сказать, друга — Олега Янковского. Иван меня немного посуше сыграл, чем я по жизни. Но и кто-то говорит, что у меня, наверное, все эмоции сидели внутри, но многое выходило через глаза, через мой взгляд. А то, как это отразил Иван, — это на суд зрителей. Пусть они оценивают.

— А Константин Хабенский, на Ваш взгляд, достоверно сыграл вашего соперника — гроссмейстера Виктора Корчного?

Кадры из фильма «Чемпион мира» /

— Абсолютное попадание. Особенно, когда надели на Хабенского черные очки, то он стал похож и внешне на Корчного. Я хочу отметить, что все артисты в фильме прекрасно исполнили роли. И обратите внимание, какой в фильме состав актерский замечательный, и игра их отличная. У меня нет ни одного повода кого-то из них критиковать.

— После просмотра «Чемпиона мира» зрители стали детально изучать информацию о Вас. Ожидали ли Вы такую реакцию?

— Честно говоря, для меня реакция несколько неожиданная. Потому что, мне думается, что главная линия, которая проходит — это время наших побед, побед нашей страны. И я надеюсь, что мы еще вернемся к такому состоянию.

—Фильм получился очень эмоциональным, и многие зрители говорят, что плакали в зале. А как Вы смотрели эту картину, и удивляет ли Вас столь эмоциональная реакция зрителей?

Кадры из фильма «Чемпион мира» /

— Интересно, что так люди воспринимают. Но мне сложно судить, потому что это ведь часть моей жизни. Да и в работе над фильмом я принимал участие. Но то, что зрители так реагируют — это для меня на самом деле очень важно, что люди сопереживают. Потому что просто прийти на фильм, чтоб развлечься, это, наверное… Возможно, кому-то хочется ни о чем не думать, и он тогда идет смотрит какую-нибудь «легковушку», так скажем. А если, вот, человек приходит и вживается, и сопереживает, то это и есть главное достижение режиссера и авторов и, конечно, актеров.

— Линия отношений с Вашим отцом, которого в фильме сыграл Федор Добронравов, тоже заставляет зрителей плакать. И в финале фильма не показано, удалось Вам встретиться с ним после возвращения в страну. Поэтому скажите, как было на самом деле?

Кадры из фильма «Чемпион мира» /

— Во время матча у папы действительно пошло развитие болезни непрогнозируемое. Но он еще имел возможность приехать в Москву и встретить меня, и мы потом вместе поехали в Петербург. Мы успели побыть с отцом вместе. Он умер через несколько месяцев после окончания мачта.

— Дети, выходя из кинозала, говорят, что хотят заниматься шахматами. Подобные заявления звучат из уст взрослых людей, которые тоже хотят развиваться в этой игре. Вы прогнозировали, что после выхода на экраны «Чемпиона мира» в стране появится повышенный интерес к шахматам?

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

— Не предполагал, но считаю, что это прекрасная реакция. Мы рады, что фильм таким образом настраивает молодежь. Вообще, это проблема нашего времени, что все увлечения и система образования сегодня настроены не на то, чтобы развить мышление, логику, научить человека думать, а настроены на зубрежку и какие-то механические действия, включая компьютерные игры. А шахматы, конечно, развивают логическое мышление, тренируют или развивают память. Я-то вообще считаю, что задача образования, в том числе и высшего — научить человека правильно мыслить и решать поставленные задачи. Естественно, нужен уровень знаний для того, чтобы решать правильно задачи. Но и главное — это научить человека мыслить. И вот, что мы через шахматы можем это делать — это замечательно. И замечательно, что молодые люди с помощью этого фильма могут развернуться и научиться тому, чему сейчас ни в школе, ни в институте не учат.

Ранее звезда «Чемпиона мира» Константин Хабенский порассуждал о влиянии парапсихологов на людей. Хабенский допустил, что нахождение парапсихологов в зале во время игры могло повлиять на шахматистов. Он объяснил это высоким уровнем напряжения.