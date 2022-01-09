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Глава МИД Чехии Липавский: чешско-российские отношения должны быть разморожены

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:55
Политика
Глава МИД Чехии Липавский: чешско-российские отношения должны быть разморожены
flickr.com  /  C.

Прага, 9 января. Отношения между Россией и Чехией должны наладиться. Соответствующее заявление сделал глава чешского внешнеполитического ведомства Ян Липавский.

По словам министра иностранных дел, для размораживания чешско-российских отношений потребуется два условия. Первое заключается в терпении, подчеркнул Липавский. Вторым является время, отметил он.

Также глава МИД Чехии обратил внимание на главный вопрос для республики в настоящий момент, как прийти к тому, чтобы Москва поняла, что отношения между РФ и чешской стороной могут быть нормальными.

«Их нужно нормализовать, сейчас они очень плохие. Мы (как страна. — Прим. ред.) в России включены в список недружественных государств. Это нехорошая ситуация в долгосрочной перспективе. Это, конечно, плохо для Чехии», — рассказал Липавский о своем видении ситуации.

Ранее сообщалось, что программное заявление нового Правительства Чехии предусматривает ревизию отношений с Россией и Китаем. Документ опубликован на сайте премьер-министра страны Петра Фиалы.

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россия чехия налаживание отношений
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