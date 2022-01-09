Великобритания рискует потерять до 50 млрд долларов из-за штамма «Омикрон»

Лондон, 9 января. Экономика Великобритании может понести ущерб в размере 50 млрд долларов за два месяца из-за распространения штамма «Омикрон», пишет газета The Sunday Times со ссылкой на анализ Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

В первую очередь, на экономические показатели повлияет изоляция людей, которая в конечном счете может обернуться нехваткой персонала, уверены журналисты. Заявленная сумма составляет около 8,8% от ВВП. Ущерб рассчитан, исходя из оценки правительства.

«Даже при пике (нехватки людей. — Прим. ФАН) лишь в 8% будут экономические последствия. Тем не менее, мы полагаем, что большую часть потерь получится наверстать в оставшейся части года», — отметил экономист CEBR Пушпин Сингх.

Депутат Госдумы Николай Арефьев ранее заявил, что российская экономика недосчиталась около 136 трлн рублей из-за теневого сектора. Одной из сторон теневой экономики также является крипторынок. Мошенникам за прошлый год удалось похитить рекордные 14 млрд долларов.