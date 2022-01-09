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Спасенная на Северной Земле медведица Хатанга переедет в екатеринбургский зоопарк

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:31
Общество
Спасенная на Северной Земле медведица Хатанга переедет в екатеринбургский зоопарк
pixabay.com  /  358611

Москва, 9 января. Белая медведица Хатанга, которую еще детенышем спас во время командировки на Северную Землю житель Нижнего Тагила Владимир Созинов, в скором времени переедет в екатеринбургский зоопарк.

По словам вахтовика, на архипелаге часто можно встретить белых медведей, хотя в 2020 году их было больше обычного. Осенью того же года к людям вышел медвежонок, который по неизвестной причине остался без матери.

«Детеныш приходил к нам на стоянку, мы его подкармливали постоянно. Потом уехали домой, а медвежонок, естественно, остался», — цитирует Созинова E1.RU.

Спустя несколько месяцев тагилец вернулся на архипелаг, где вновь встретился с медвежонком. Тогда-то и выяснилось, что в действительности это маленькая медведица. Вахтовики сообщили о животном на материк, после чего за ним приехали из московского зоопарка. Впереди Хатангу ожидает еще один переезд — в Екатеринбург, где для должны построить вольер.

Новосибирский зоопарк тем временем собираются оснастить уникальными берлогами для медведей, в которых будут учтены особенности среды обитания зверей. С их помощью можно будет наблюдать, как животные впадают и выходят из спячки, а также приносят потомство.

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