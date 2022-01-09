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Элита приближает страну к пропасти: к чему привела «вседозволенность» США после распада СССР

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:54
Политика
Элита приближает страну к пропасти: к чему привела «вседозволенность» США после распада СССР
Федеральное агентство новостей  / 

После распада Советского Союза, получив абсолютное доминирование в мире, Соединенные Штаты совершили очень много ошибок. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, экс-сенатор и руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

В статье для The New York Times экс-президент США Джимми Картер заявил, что США балансируют на краю расширяющейся пропасти.

«О том, что Америку ожидают проблемы, говорят очень много абсолютно расходящихся в точках зрения экспертов. На мой взгляд, такие прогнозы связаны с рядом обстоятельств, в том числе и с тем, что за последние 30 лет, после распада Советского Союза, когда доминирование Соединенных Штатов стало абсолютным, они, на мой взгляд, сделали огромное количество ошибок», — сообщил руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана.

Франц Клинцевич также привел пару конкретных примеров того, в чем именно, на его взгляд, просчитались Соединенные Штаты.

«На почве гражданских и демократических свобод власть создала себе очень большие трудности. Эти свободы формально декларируются, в то время как правящая элита пытается всем управлять. В конечном счете, Америка очень сильно проиграет в борьбе за барыши. Ситуация, которую они запустили с этой сексуальной толерантностью, когда, к примеру, восьмилетний мальчик решил сменить пол, получил ремня, а отца посадили в тюрьму, служит первым признаком деградации общества в глобальном масштабе. Изменить эту ситуацию практически невозможно», — высказал свое мнение собеседник ФАН.

Правящая элита в США приближает страну к пропасти: политик Клинцевич
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что как раз наша страна демонстрирует правильный подход к толерантности.

«Мы в прогрессе, кто бы что ни говорил! Его основу составляют наша толерантность по многонациональной религии и общерусская духовность. А на Западе эти процессы идут совсем по-другому», — подытожил политик.

Ранее Франц Клинцевич в беседе с ФАН заявил о том, что американские генералы справедливо опасаются риска гражданской войны в США. По его мнению, в случае массовых волнений американские военные встанут на сторону народа.

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сша клинцевич лгбт деградация
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