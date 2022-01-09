Еще три самолета ВКС доставили россиян из Алма-Аты в Москву

Москва, 9 января. Три самолета военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана в Москву еще 300 россиян, пожелавших покинуть территорию республики.

Российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники с целью туристических поездок и на отдых к родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Пятый самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил в Москву 100 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике у родственников и в туристической поездке, которые изъявили желание вернуться в Россию», — говорится в сообщении.

Затем еще два самолета — шестой и седьмой — также вернулись на подмосковный аэродром Чкаловский, вернув на родину 200 человек. Всего в Россию из Казахстана планируется перевезти около 1600 россиян.

Недавно в российской столице приземлилось четвертое воздушное судно. Как отметили в ведомстве, на борт каждого из самолетов допускают по 100 человек.