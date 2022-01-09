Эволюция цветковых растений могла привести к увеличению разнообразия жизни на Земле

Вашингтон, 9 января. Ученые Пенсильванского университета рассказали о роли растений в разнообразии жизни на Земле после эпохи динозавров.

Совместно со своими коллегами из Бристольского университета и Королевского ботанического сада специалисты выяснили, что многие организмы выжили благодаря растениям. Кроме того, в местах, где они были расположены, появилось множество новых форм жизни.

«Эти новые разновидности структур, химических веществ и репродуктивных стратегий создали другие возможности для эволюции жизни вокруг цветковых растений», — сообщает портал Science Alert.

Цветущие растения появились на Земле в последние 70 млн лет эры динозавров. Однако они не были ими тронуты, поскольку травоядные питались папоротниками и хвойными деревьями.

Минприроды заявило, что число заповедных земель в России планируется увеличить до 30%. На данный момент этот показатель равен 25%.