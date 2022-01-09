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Флаг Казахстана подняли в небе над Киевом в знак солидарности

Политика
Флаг Казахстана подняли в небе над Киевом в знак солидарности
Prt Scr youtube.com  /  GoFly

Киев, 9 января. Казахстанский флаг появился в воздушном пространстве украинской столицы. Полотно подняли в небо в центре города.

Акция прошла на фоне масштабных митингов в Казахстане, которые начались после погромов из-за повышения цен на топливо. Властям страны пришлось обратиться за помощью к членам Организации Договора о коллективной безопасности, которая направила в качестве поддержки миротворцев.

В небе над центральной частью Киева появился флаг Казахстана. Его разместили в знак солидарности с государством и для привлечения внимания к происходящему в стране.

Ранее журналист Владимир Кацман предположил, что ситуация в Казахстане может обернуться серьезными проблемами для Украины. Официальный Киев получает товары из Китая транзитом через среднеазиатское государство, поэтому он заинтересован в стабилизации ситуации, отметил эксперт.

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