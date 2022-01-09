Иконы, маски и наклейки попали в рейтинг популярных автомобильных талисманов в России

Москва, 9 января. Помимо аптечки, огнетушителя и щеток для чистки в автомобиле россиян можно увидеть много разных атрибутов. Портал Autonews.ru составил рейтинг самых популярных талисманов у водителей.

В числе часто встречающихся в салонах автомобилей аксессуаров — вещи с религиозной тематикой. Водители, которые используют иконки или четки, надеются, что они помогут защитить их от аварий и других неприятных последствий на дорогах.

В противовес религиозной символике некоторые автомобилисты кладут в салон автомобиля маски из фильмов ужасов, например, из киноленты «Крик», клоунов, «Анонимусов», маньяков, выдуманных персонажей или животных. Их можно увидеть под стеклом или на переднем пассажирском сидении.

Еще один привычный атрибут — наклейки. Причем не только опознавательные знаки, например, «начинающий водитель», но и символы принадлежности к тому или иному виду спорта, шутливые надписи, изображения, приуроченные к разным праздникам, или наклейки с благодарностью за пополнение в семье.

Автоэксперт Московского Политеха Валерий Жар ранее рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются автовладельцы. Эксплуатация транспортного средства становится все менее рентабельной, поэтому специалист рекомендует начать с экономии топлива.