Экскурсионный поезд начнет ходить из Москвы в Крым с февраля

Москва, 9 января. Москву и Крым с февраля свяжет новый экскурсионный поезд, на котором туристы смогут посетить Севастополь и Евпаторию, а затем вернуться в столицу.

Первый состав отправится с Казанского вокзала Москвы 17 февраля. Поезд уже получил название «Крымский круиз». Приобрести билет можно за 56 тыс. рублей при выборе купе, а поездка в СВ обойдется в 74 тыс. рублей.

В стоимость билета входят проезд, питание и небольшая экскурсионная программа. Ночевать при этом предлагается в поезде, а приемы пищи будут проходить как в вагоне-ресторане, так и в кафе во время стоянок. Также пассажиры смогут насладиться обзорными экскурсиями по Воронежу, Тамани, Севастополю, Евпатории и ряду других российских городов.

Крым тем временем сможет начать принимать еще больше туристов, если будет развивать отдых в межсезонье. С таким предложением выступила председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталия Стамбульникова.