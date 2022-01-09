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Половина россиян ожидает снижения цен на квартиры

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:23
Экономика
Половина россиян ожидает снижения цен на квартиры
Global Look Press  /  Richard B. Levine / imago stock&people

Москва, 9 января. Около половины опрошенных исследователями центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) сказали, что ждут снижения стоимости жилья. Об этом сообщает «Банкирофф».

Онлайн-голосование показало, что россияне уверены в скором удешевлении жилплощади. Соответствующий вариант ответа выбрали 48% опрошенных. Еще осенью прошлого года доля этого варианта была ниже — 44%.

«В последние месяцы квартиры стали дорожать не так быстро, потому что растет ставка по ипотеке. Но покупатели все равно считают темпы роста слишком большими и ждут отката», — отметил руководитель центра ИРН Олег Репченко.

Высокую волатильность цен на квартиры ранее объяснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. Он отметил, что динамика существенно отличается в разных регионах страны.

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Все новости / Экономика / Половина россиян ожидает снижения цен на квартиры
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