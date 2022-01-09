Европа может столкнуться с серьезным дефицитом газа в 2022 году

Брюссель, 9 января. Ситуация на мировом энергетическом рынке во второй половине 2021 года оказалась весьма напряженной. Стоимость газа выросла до небывалых значений, и наступивший 2022 год пока не обещает каких-то глобальных изменений в этом направлении.

Цена увеличилась не только на трубопроводный, но и на сжиженный природный газ, который топливные компании везут в самые разные страны мира. Эксперты отрасли уверены, что в 2022 году СПГ будет не менее, а то и более востребован, чем прежде, и именно с ним могут возникнуть определенные проблемы у государств Евросоюза.

Дело в том, что еще в прошлом году страны Азии стали стремительно наращивать импорт голубого топлива. При этом цены на азиатском рынке в среднем установились даже выше, чем на европейском. Такое положение дел грозит Европе серьезными проблемами, так как торгующие СПГ топливные компании, в первую очередь американские, руководствуются в первую очередь именно потенциальной прибылью.

В связи с этим танкеры со сжиженным природным газом могут прости не дойти до стран ЕС, взяв маршрут на Азию, которая готова платить за энергоресурсы практически любые деньги. Ярким примером этого может послужить возникшая в конце декабря прошлого года ситуация, когда шедшие в Европу газовозы в итоге развернулись в сторону Азии после падения цен на европейской бирже.

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«Один из танкеров проделал путь по Индийскому океану длиной 1,5 тысячи морских миль, так как сначала шел в Азию, а затем развернулся в ЕС, но в Европе в это время упали цены, и он развернулся обратно в Азию. Это газовые трейдеры, пытаясь заработать максимальную прибыль, искали место сбыта для своего груза и не более того. Здесь нет государственной воли США — здесь вообще ничего нет», — рассказал эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич на YouTube-канале «Геоэнергетика ИНФО».

Разумеется, страны ЕС, которые получают трубопроводный газ по долгосрочным контрактам, не слишком сильно беспокоятся о сложившейся ситуации. Больше всего в данном случае рискуют европейские государства, которые не только отказались от договоров с Россией на поставки голубого топлива, но и решили сосредоточиться именно на закупке СПГ.

«Из тех судов, которые добрались до Европы, основная часть пришла к терминалам Португалии, Испании и других средиземноморских стран, куда трубы "Газпрома" просто не дотягиваются. То есть все эти морские замысловатые маневры касались чего угодно, но только не интересов "Газпрома"», — отметил Борис Марцинкевич.

ФБА «Экономика сегодня» /

В числе таких стран оказалась, например, Литва, которая даже взяла в аренду плавучий СПГ-терминал Independence, за который ежегодно платит Норвегии 60 млн евро — и все ради «энергонезависимости» от России. Вот только заполнять терминал все равно приходится российским газом, который «Новатэк» пока еще поставляет Вильнюсу.

А вот главный «партнер» Прибалтики — США — не торопится снабжать своего сателлита топливом, ведь частные американские компании заинтересованы в прибыли больше, чем в политике. В итоге Литва и некоторые другие страны ЕС рискуют столкнуться с реальным дефицитом сжиженного природного газа, особенно в случае дальнейшего роста цен на газ.

Политолог Кирилл Молчанов ранее назвал страну, которая больше всех потеряет из-за ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2». Эксперт подчеркивает, что это точно не Украина.