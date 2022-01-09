Депутат Рады Рабинович: Украина в ближайшие десять лет не вступит в НАТО

Киев, 9 января. Украине не светит вступление в НАТО ближайшие десять лет. Такое мнение высказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По словам украинского нардепа, никто не спешит брать Киев в Североатлантический альянс. В этом заключается неприятная правда, которую на Украине не хотят признавать.

«Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки "союзники". Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите. А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром», — высказался парламентарий.

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Как считает Рабинович, Украине стоило бы стать нейтральной и независимой страной. В пример он привел Швейцарию.

Ранее на немецком телевидении вышел сюжет о том, что ни одна страна — участник НАТО не хочет видеть Украину в Альянсе. Журналист Даниэль Бауэр указал, что даже Германия неожиданно изменила позицию по этому вопросу после беседы президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Как отметил политический советник Сергей Маркелов, немецкое правительство устало от указаний из Вашингтона, а в действительности же ЕС больше не хочет «собирать по миру бедноту».