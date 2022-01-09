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Политолог Октисюк предрек Украине энергетический кризис и новые локдауны в 2022 году

Политика
Политолог Октисюк предрек Украине энергетический кризис и новые локдауны в 2022 году
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 9 января. Наступивший 2022 год преподнесет украинцам неприятные сюрпризы, считает политолог Анатолий Октисюк.

На фоне уже существующих проблем Украина может столкнуться с новыми угрозами в 2022 году. Политический эксперт Октисюк озвучил неутешительное предсказание для страны. По его словам, главной опасностью станет энергетический кризис. Запасы природного газа истощаются, и только на угольную промышленность уповать не стоит, отметил политолог.

«Следующий год, вероятно, будет критическим, ведь достаточных запасов газа не будет, транзита, вероятно, также не будет и не исключено, что будут проблемы с углем», — предположил Октисюк.

Политолог Октисюк предрек Украине энергетический кризис и новые локдауны в 2022 году
pixabay.com / Анатолий Стафичук

Более того, энергокризис спровоцирует очередной рост цен на товары и услуги. Поэтому украинцам следует ожидать и повышения тарифов ЖКХ, считает эксперт. Последний меморандум, который был подписан Киевом и Международным Валютным Фондом, как раз предусматривает увеличение стоимости на ресурсы.

Вполне вероятно, что в текущем году власти Украины будут вводить новые локдауны. Это будет вызвано появлением новых форм коронавируса и в итоге негативно скажется на бизнесе, добавил Октисюк.

Ранее политолог Михаил Чаплыга допустил геополитическое разделение Украины. Также он предрек стране последнюю волну кризиса в 2022 году.

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украина кризис 2022 октисюк
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