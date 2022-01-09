Политолог Городненко предложил аннулировать статус Швейцарии как «нейтральной» державы

Москва, 9 января. Россия вправе аннулировать статус Швейцарии как «нейтрального» государства. Об этом высказался политический аналитик Юрий Городненко.

Эксперт прокомментировал грубое нарушение положения Европейской конвенции о выдаче 1957 года со стороны Швейцарии. Власти этой страны экстрадировали в США гражданина РФ Владислава Клюшина. Мужчина подозревается в кибератаках, но запрос по нему также поступал в Берн от Генпрокуратуры России. Швейцарское правосудие не сделало выбор в пользу страны, чьим гражданином является объект обращения.

Политолог напомнил, что Берн неоднократно предавал Москву. Во времена Второй мировой войны Швейцария предоставила Третьему рейху режим наибольшего благоприятствования в торговле и транзите товаров. Позднее Берн сыграл роль в операции НАТО с внесудебными расправами над симпатизировавшими Советскому Союзу людьми.

«Совершая все эти преступления, швейцарцы делали расчет на российское долготерпение и снисхождение. Но рано или поздно любому терпению наступает конец. Приведенных фактов достаточно для того, чтобы аннулировать статус Швейцарии как "нейтральной" державы», — предложил Городненко твердый ответ Москвы.

Федеральное агентство новостей /

Швейцарская сторона ранее выразила готовность принять саммит Россия — НАТО. МИД страны самостоятельно выдвинул такое предложение.