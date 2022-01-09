Минфин Белоруссии заявил об отсутствии необходимости в повышении подоходного налога

Минск, 9 января. Белоруссия сохранит уровень ставки НДФЛ на отметке в 13%. Перспективы корректировки системы налогообложения прокомментировал первый замминистра финансов Белоруссии Дмитрий Кийко.

Правительство не должно создавать лишнюю налоговую нагрузку для белорусов. Такой точки зрения придерживается представитель ведомства. Он отметил, что в государстве не действует лишних налоговых платежей, которые могли бы быть упразднены для упрощения системы сбора налогов.

«У нас пока что отсутствует необходимость в повышении подоходного налога», — прокомментировал чиновник.

Предприниматели в Минске ранее открыли бутик одежды, где выставили на продажу набор футболок с цитатами президента Александра Лукашенко. Об этом писал ФАН в своем материале.