Компания BMW раскрыла технические характеристики нового кроссовера XM

Москва, 9 января. Автоконцерн BMW на выставке CES-2022 в Лас-Вегасе представил концептуальную версию нового кроссовера XM с гибридным двигателем. Теперь производитель раскрыл технические характеристики авто.

Для серийной версии XM предусмотрена очень узкая головная оптика, которую распределили на два сегмента, а также разделенная радиаторная решетка. У новинки большой передний бампер, получивший центральные и боковые вырезы. Разработчики также увеличили площадь бокового автомобильного остекления, благодаря чему улучшился обзор.

Prt Scr youtube.com / Supercar Blondie

Интерьер кроссовера оформили в премиальном дизайне с натуральной кожей и элементами из надежного углеволокна. В салоне также установили цифровую панель с большим тачскрином, которые объединены в один большой блок. Машину оснастят гибридным силовым агрегатом, как у концепта. Он включает битурбированный 4,4-литровый двигатель, сочетающийся с электромотором.

BMW ранее представила кроссовер, в котором задействована инновационная схема окраски. Благодаря этой технологии цвет автомобиля меняется от темно-серого к белому одним нажатием кнопки.