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Компания BMW раскрыла технические характеристики нового кроссовера XM

Общество
Компания BMW раскрыла технические характеристики нового кроссовера XM
Prt Scr youtube.com  /  Supercar Blondie

Москва, 9 января. Автоконцерн BMW на выставке CES-2022 в Лас-Вегасе представил концептуальную версию нового кроссовера XM с гибридным двигателем. Теперь производитель раскрыл технические характеристики авто.

Для серийной версии XM предусмотрена очень узкая головная оптика, которую распределили на два сегмента, а также разделенная радиаторная решетка. У новинки большой передний бампер, получивший центральные и боковые вырезы. Разработчики также увеличили площадь бокового автомобильного остекления, благодаря чему улучшился обзор.

Компания BMW раскрыла технические характеристики нового кроссовера XM
Prt Scr youtube.com / Supercar Blondie

Интерьер кроссовера оформили в премиальном дизайне с натуральной кожей и элементами из надежного углеволокна. В салоне также установили цифровую панель с большим тачскрином, которые объединены в один большой блок. Машину оснастят гибридным силовым агрегатом, как у концепта. Он включает битурбированный 4,4-литровый двигатель, сочетающийся с электромотором.

BMW ранее представила кроссовер, в котором задействована инновационная схема окраски. Благодаря этой технологии цвет автомобиля меняется от темно-серого к белому одним нажатием кнопки.

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bmw технические характеристики кроссовер XM
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