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Алжирская Sonatrach анонсировала запуск морской буровой установки

Весь мир
Алжирская Sonatrach анонсировала запуск морской буровой установки
gov-murman.ru  /  Правительство Мурманской области

Алжир, 9 января. Государственная энергетическая компания Sonatrach намерена запустить свою первую морскую буровую установку для разведки нефти в 2023 году. Информацию озвучил заместитель главы корпорации по стратегии и планированию Рашид Зардани, сообщает агентство Algerie Press Service.

По словам чиновника, Sonatrach за последние 12 месяцев увеличила производство до 185 млн тонн нефтяного эквивалента. Размер экспорта достиг 95 млн тонн.

Алжир намерен инвестировать порядка 40 млрд долларов в энергетический сектор в период с 2022 по 2026 год. Мера необходима для поддержания разведки, добычи и переработки углеводородов. Шесть млрд из этой суммы вложат в отрасль уже в текущем году.

Ранее генеральный директор Sonatrach Тауфик Хаккар сообщил, что компания достигла рекордной выручки в 2021-м. Доходы составили 35 млрд долларов.

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алжир
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