FAZ: успехи России в создании вооружений лишили НАТО возможности избежать переговоров

Берлин, 9 января. США и НАТО придется наладить диалог с Россией по вопросам безопасности, чтобы избежать самого печального сценария развития событий на территории Европы.

В публикации немецкого издания FAZ говорится, что еще несколько месяцев назад западные страны даже не думали садиться за стол переговоров с Россией, однако из-за успехов Москвы в сфере создания новейших вооружений они кардинально изменили свои планы. США и другие страны НАТО сегодня уже не могут избежать диалога и вынуждены прислушиваться к требованиям российской стороны. По мнению экспертов, все дело в том, что президент РФ Владимир Путин грамотно распорядился своими «картами» в этой геополитической игре, лишив Запад шансов уйти от дискуссии.

«Западу придется договариваться с Россией. В первую очередь в связи с тем, что перестал работать ДРСМД, и у России появились новейшие ракеты, угрожающие Европе», — говорится в статье.

Представители ЕС понимают, что европейские территории могут стать театром военных действий, если Россия и США не достигнут взаимопонимания. Именно поэтому сегодня некоторые европейские лидеры уговаривают Вашингтон сделать шаги навстречу Москве, успехи которой в создании вооружений не оставляют места для маневра.

Ранее в Белом доме не исключили, что на переговорах с РФ удастся решить ряд важных вопросов по безопасности. Там также считают, что встреча в Женеве является хорошей возможностью обсудить озабоченности России относительно НАТО.