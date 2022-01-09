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Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова пожаловалась на депрессивные мысли и мрак в жизни

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:22
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова пожаловалась на депрессивные мысли и мрак в жизни
instagram.com  /  @melnikovadsh

Москва, 9 января. Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала о трудностях взрослой жизни, а также пожаловалась на депрессивные эпизоды и мрак.

Артистка заявила, что нужно учиться цепляться за добро и свет, которого, по мнению Мельниковой, достаточно много. Она добавила, что иногда «мрак накрывает» и его также нужно принимать, как болезнь и часть жизни.

«Здравствуй, взрослая жизнь с вечной потребностью зарабатывать деньги. Здравствуйте, депрессивные эпизоды и весь этот мрак, с которым ты неизбежно сталкиваешься и не перестаешь... И перестаешь верить в любовь и свет», — написала артистка в своем Telegram-канале.

Мельникова рассказала, что учится вместе со своим сыном принимать эмоцию страха. По ее наблюдениям, в детстве «волна тревоги» уходит быстрее, чем во взрослом возрасте, где человек сам себе становится родителем. В завершение своих рассуждений артистка призналась, что такие мысли к ней приходят, потому что ей скоро 30 лет.

Ранее Мельникова призналась, что 2021 год был очень трудным для нее, особенно тяжело артистка перенесла осень. После расставания с актером Артуром Смольяниновым у нее началась насыщенная творческая жизнь, но количество жизненной энергии сильно сократилось.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова пожаловалась на депрессивные мысли и мрак в жизни
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