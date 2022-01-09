Чем полезен и вреден тренд на искренность в социальных сетях

В последние годы картинка в Instagram и других социальных сетях перестает быть идеальной. Первые красавицы выставляют свои фото без макияжа, а блогеры и звезды открыто рассказывают о трудностях и переживаниях. Полезен ли такой тренд на искренность и честность простым людям? Чтобы это выяснить, мы обратились к психологу, доценту кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяне Яничевой.

Теория социального сравнения, выдвинутая американским психологом Леоном Фестингером в 1954 году, говорит о том, что люди осознают себя, сравнивая себя с другими. Очевидно, социальные сети, где можно выставить напоказ что угодно, дают громадные возможности для сравнения. И безусловно, честные рассказы о неудачах немного «заземляют» знаменитостей и делают их человечнее в глазах простых людей.

«Известен такой феномен, когда люди с не очень здоровым любопытством и кто-то даже со злорадством узнают не самые благовидные подробности личной жизни известнейших людей, не обязательно ныне живущих. Это было и раньше, просто интернет совершенно безгранично расширил для этого возможности. Это связано с тем же самым социальным сравнением: этим люди приближают человека к себе, приподнимают себя до него, — рассказывает психолог. — С одной стороны это помогает избавиться от образа идеальных, недосягаемых кумиров и принять какие-то свои особенности и сложности. И тогда это позитивный вариант, когда дается пример: они же справились, вот и я тоже, значит, смогу».

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Негативной ситуация становится, когда в дело вступает обывательское злорадство. Но тут ничего не попишешь: человеческая природа двойственна, и зачастую свою роль играют не лучшие ее стороны и проявления.

«А что касается самих людей, которые что-то выкладывают и сообщают, то, наверное, их на это двигают разные причины. Я не думаю, что ими движет желание как-то помочь всем людям, показав свою слабость и свои сложности. С большой вероятностью для кого-то это способ привлечь внимание — все равно, какое, лишь бы оно только было. Потому что для людей публичных, особенно когда это касается шоу-бизнеса, самое страшное — это забвение. Для них лучше быть в центре скандала, чем оказаться незамеченным», — резюмирует Татьяна Яничева.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук объяснил, как перестать себя ругать и радоваться жизни. Чтобы перестать сравнивать свои достижения с чужими, нужно вспомнить, что мы должны быть в первую очередь счастливыми, а уже потом успешными.