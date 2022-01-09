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«Казахстан не совсем католическая страна»: в Совфеде удивились комментариям папы Римского о протестах
Политика
«Казахстан не совсем католическая страна»: в Совфеде удивились комментариям папы Римского о протестах
Pr Scr vaticannews.va  /  пресс-служба Ватикана

Ни одна страна мира не позволяет себе садиться за стол переговоров с террористами. Об этом в интервью ФАН заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров.

Ранее папа Римский Франциск сообщил, что с большой болью узнал о погибших во время недавних событий в Казахстане, молится за страну и призывает к урегулированию через диалог.

«Честно говоря, неожиданный комментарий со стороны главы Ватикана, — признал Джабаров. — Казахстан, прямо скажем, страна не совсем католическая, если в ней и есть приверженцы Святого престола, то их единицы. Куда большую популярность там имеет ислам».

Сенатор отметил, что Франциск на данный момент «стал единственным патриархом всех мировых церквей, выступившим с прямым обращением» относительно Казахстана.

«Казахстан не совсем католическая страна»: в Совфеде удивились комментариям папы Римского о протестах
Global Look Press / t.me/shot_shot – Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

«Хотя, в общем-то, это, наверное, правильно, ведь все мировые религии по умолчанию поддерживают мир. Но о каком мире может идти речь, о каких переговорах? Ведь те, кто устраивает хаос в Казахстане – это террористы! Во всем мире террористов уничтожают, никаких переговоров с ними не ведут!» — высказал свое мнение парламентарий.

Собеседник ФАН напомнил, что и американские, и израильские спецслужбы не особо церемонились с теми, кто устраивал взрывы и убивал людей в их городах.

«Обращение же папы Римского никакого положительного эффекта в этой ситуации не дает, а только вызывает дополнительные вопросы, — заметил Джабаров. — С какой стати глава католической церкви вообще выступает с такими заявлениями?»

Ранее в Совфеде назвали цель беспорядков в Казахстане.

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Все новости / Политика / «Казахстан не совсем католическая страна»: в Совфеде удивились комментариям папы Римского о протестах
россия папа римский казахстан протесты совфед джабаров
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