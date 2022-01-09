Анамнез недели. Миротворцы в Казахстане, наказание за педофилию и Рождество по-русски

Какова причина внезапного возникновения уличных беспорядков в Казахстане? Можно было бы решить эту проблему в самом начале, когда только начинались мирные протесты? Поможет ли новый закон о пожизненном сроке для педофилов предотвратить ужасные трагедии, подобные той, что случилась недавно в Костроме? Как россияне отметили православное Рождество, и что об этом празднике сказал президент России. Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Анамнез недели».

В этой программе общественный деятель Андрей Кристесашвили обсудит итоги первой недели 2022 года вместе с депутатом муниципального совета Комарово Юрием Куликовым.

Эксперты проанализируют события, происходящие в Казахстане. Коллективные силы быстрого реагирования впервые в истории отправились на боевое задание. В подразделение миротворцев входят силовики из России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана.

Депутаты государственной думы России планируют принять закон о пожизненном заключении для педофилов. Об этом в своем телеграмм-канале заявил спикер государственной думы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что данный закон могут принять уже в январе этого года.

Владимир Владимирович Путин поздравил православных россиян с Рождеством. Глава государства отметил, что этот праздник объединяет людей вокруг высоких духовных ценностей. Как россияне встречали праздник — узнаем в новом выпуске программы «Анамнез недели».