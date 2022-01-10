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Волочкова похвасталась снимками, сделанными ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Волочкова похвасталась снимками, сделанными ее возлюбленным
instagram.com  /  @volochkova_art

Мале, 9 января. После того, как в жизни бывшей балерины Анастасии Волочковой появился мужчина, на ее странице в Instagram стали чаще появляться качественные снимки. Не секрет, что найти мужчину, который будет фотографировать свою даму профессионально и качественно, днем с огнем не сыщешь, пишет Teleprogramma.pro.

Выяснилось, что избранник Волочковой сам вызывается фотографировать возлюбленную. Он предлагает ей позировать сразу же, если увидит подходящий для этого фон.

«Когда мы летели на Мальдивы, Сергей сразу предупредил меня о том, что не любит ни фотографироваться, ни фотографировать. Но с первого же дня нашего отдыха он от меня не отходит. Телефон постоянно в его руках, и он сам подсказывает мне ракурсы. Как на ваш взгляд, красиво получается?» — обратилась к подписчикам балерина.

В публикации она предстала в розовом бикини на одном из Мальдивских островов. Позади ее изящной фигуры шумел океан.

Соблазнительные формы экс-примы Большого театра и одной из самых известных светских див нашей страны выгодно подчеркнул ее лиф. Взору открылась пышная грудь Анастасии.

Естественно, вопрос балерины не остался без ответа. Подписчики наперебой согласились, что фотографировать Сергей умеет. Они окрестили его мастером удачных снимков.

«Розовый купальник всегда хорош для блондинок», «Очень позитивный молодой человек, такого вам и не хватало», «Да, красиво! Значительно лучше без шпагатов», — писали поклонники.

Ранее Анастасия Волочкова отважилась и даже показала видео из спальни с новым мужчиной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Волочкова похвасталась снимками, сделанными ее возлюбленным
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