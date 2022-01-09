США потребовали от Казахстана объяснить обращение за помощью к ОДКБ на фоне протестов

Вашингтон, 9 января. Решение охваченного протестами Казахстана обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности вызывает вопросы у Вашингтона, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

В интервью для телеканала CNN дипломат отметил, что Соединенные Штаты уже обратились к Казахстану с требованием объяснить свои действия.

«У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия», — сказал Блинкен.

С нового года в Казахстане не утихают протесты, спровоцированные резким ростом стоимости сжиженного газа. Акции привели к отставке кабинета министров. Кроме того, власти решили ввести госрегулирование цен на топливо, что не поспособствовало деэскалации ситуации. На этом фоне Нур-Султан обратился за помощью к ОДКБ. Вскоре организация направила в республику миротворцев.