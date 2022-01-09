NI: США могут предложить России решить вопрос с Украиной по «австрийскому сценарию»

Вашингтон, 9 января. США и Россия по итогам переговоров по безопасности могут договориться о закреплении за Украиной статуса нейтрального государства.

В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что отношения между Россией и западными странами ухудшились во многом из-за Украины, которая стремится присоединиться к НАТО. Авторы статьи пишут, что Москва не может смириться с развертыванием вооружений Североатлантического альянса у своих границ, поэтому для выхода из патовой ситуации РФ и США могут прибегнуть к так называемому «австрийскому сценарию», передает «ПолитРоссия».

«В 1955 году СССР и страны Запада подписали договор, по которому Австрия стала единым и нейтральным государством. Это привело к выводу советских и западных войск из Австрии, единственный раз, когда СССР выводил войска из Европы во время холодной войны», — сказано в публикации.

Эксперты не исключают, что США и их союзники могут предложить РФ решить вопрос с Украиной заключением сделки, в рамках которой последней будет гарантирован нейтралитет. Такой договор поможет решить ряд спорных вопросов, связанных в том числе с размещением американских систем ПРО в Европе.

Ранее сообщалось, что НАТО может пойти на обсуждение отвода войск от границ России. Западные страны готовы совершить такой шаг, если произойдет снижение напряженности между Москвой и Киевом.