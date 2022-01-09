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Певец Сумишевский рассказал, как один воспитывает сына после смерти жены
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Певец Сумишевский рассказал, как один воспитывает сына после смерти жены

Шоу-бизнес
Певец Сумишевский рассказал, как один воспитывает сына после смерти жены
instagram.com  /  @yaroslav_sumishevskiy

Москва, 9 января. Музыкант Ярослав Сумишевский признался, что ему трудно в одиночку воспитывать четырехлетнего сына Мирослава после смерти любимой супруги.

Сумишевский стал известен после шоу «Три аккорда», в котором участвовал в 2018 году. Супруга певца скончалась в результате ДТП и музыканту пришлось одному заниматься воспитанием ребенка. Он отметил, что редко бывает дома из-за работы, поэтому мальчиком занимается его бабушка.

«У меня частые отъезды, гастроли. Постоянно приходится думать о том, чем он будет заниматься. Чтобы не просто сидел дома, а ходил в какие-то кружки», — поделился певец в шоу «Привет, Андрей!».

Он также отметил, что старается при возможности брать ребенка на студию и в небольшие поездки. Телеведущий Андрей Малахов показал гостю архивное видео с интервью покойной жены Натальи. Девушка рассказывала, что Сумишевский является примером для начинающих артистов, так как он показал, что звездой может стать даже простой парень с Сахалина.

Ранее «Россия-1» запустила новое авторское шоу Малахова, которое называется «Сегодня Пятница». В первом выпуске появились музыканты Ярослав Сумишевский, Евгений Трухин, Арсен Шахунц, группа «Рождество» и другие.

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малахов певец Сумишевский
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