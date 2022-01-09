Наличие палладия делает катализатор самой дорогой запчастью автомобиля

Москва, 9 января. Катализатор является самым дорогим компонентом автомобиля, поэтому многих водителей интересует вопрос, сколько драгоценных металлов содержит эта запчасть. Отвечает на него издание Car.ru.

На самом деле, в компактном блоке находится совсем небольшое количество палладия. Однако и этот мизерный объем стоит немало. Драгоценный металл используется ввиду его поглощающих свойств, которые нейтрализуют вредные выхлопы.

Скачок спроса на палладий привел к росту его стоимости, что сделало металл еще более ценным. С октября 2019 года его цена подскочила на 25%, достигнув уровня 2100 долларов за унцию.

Кроме того, в 2022 году продолжат повышаться цены на магний, который используется для изготовления автокомпонентов. Все это отразится на стоимости новых автомобилей.