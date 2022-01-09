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Европа спаслась от газового кризиса благодаря аномальному потеплению

  /   Обновлено: 09 января 2022 19:43
Экономика
Европа спаслась от газового кризиса благодаря аномальному потеплению
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 9 января. Страны Старого Света не столкнулись с трудностями, которые предсказывали многие аналитики, из-за рекордно теплой зимы. Об этом пишут «Известия» в своем материале.

Котировки газа падали перед наступлением нового года ниже 800 долларов впервые с ноября. Такая тенденция наблюдалась из-за прихода теплой погоды на европейский континент. Повышение температуры позволило предприятиям и домохозяйствам в ЕС тратить меньше газа.

В новогоднюю ночь температура воздуха в Испании превышала +24°C. Это стало максимумом за всю историю наблюдений. Рекорды были также установлены в Британии, Франции, Италии и других государствах.

Западная пресса ранее ожидала рекордного взлета стоимости голубого топлива. Евросоюз не успел до начала отопительного сезона в полной мере восстановить запасы природного газа.

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