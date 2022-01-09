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Дефицит газа вынудил Нидерланды увеличить лимит добычи на проблемном месторождении

Экономика
Дефицит газа вынудил Нидерланды увеличить лимит добычи на проблемном месторождении
ФБА «Экономика сегодня»

Амстердам, 9 января. Власти Нидерландов приняли решение пересмотреть в сторону увеличения график добычи газа на проблемном месторождений Гронинген из-за нехватки топлива на рынке. 

Сложности при добыче на этом участке связаны с сейсмической активностью. Еще одна особенность — низкокалорийный состав газа с месторождения. К такому сырью приспособлена промышленность европейской страны, однако для импорта и достижения региональных стандартов его разбавляют азотом.

К 1 апреля 2022 года нидерландский парламент должен определить, сколько голубого топлива должно поступить с месторождения Гронинген. Разработка является вынужденной мерой, поскольку власти Германии запросили дополнительную поставку 1,1 млрд кубометров для покрытия своих потребностей в зимний период.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец ранее заявил, что колоссальный рост цен на газ отразится не на всей промышленности Европы. Среди индустрий, которые не могут обойтись без сырья, например, производство удобрений.

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нидерланды добыча газа дефицит газа в европе месторождение Гронинген
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