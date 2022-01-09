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Эксперты ООН обвинили Иран в отправке оружия в Йемен

Весь мир
Эксперты ООН обвинили Иран в отправке оружия в Йемен
Федеральное агентство новостей  / 

Нью-Йорк, 9 января. Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что тысячи единиц оружия, недавно захваченного в Аравийском море, предположительно поступили в Йемен из иранского порта. Данный факт, по мнению представителей ООН, может свидетельствовать о том, что Тегеран экспортирует оружие в эту и другие страны, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В докладе, подготовленном группой экспертов Совета Безопасности ООН по Йемену, говорится, что небольшие деревянные лодки и сухопутный транспорт якобы использовались в целях контрабанды оружия в Йемен. Лодки выходили из иранского порта Джаск в Оманском море, сообщается в засекреченном документе со ссылкой на интервью с йеменскими экипажами судов и данные навигационных приборов, найденных на борту.

Среди военного снаряжения значились ракетные установки, пулеметы и снайперские винтовки, которые были захвачены военно-морским флотом США в последние месяцы.

«Сочетание оружия указывает на общую схему поставок, вероятно, из государственных запасов, с применением дау (парусные лодки — Прим. ред.) в Аравийском море, которые перевозят оружие в Йемен и Сомали», — говорится в докладе.

Представитель хуситов в Йемене опроверг сообщения о контрабанде иранского оружия, назвав их «иллюзией».

«Морские порты и аэропорты закрыты, так как же это предполагаемое оружие может добраться до нас?» — сказал заместитель главы министерства информации движения «Ансар Аллах» Наср ад-Дин Амир.

Американские военные в течение многих лет с разной степенью успеха пытались перекрыть поток оружия, направлявшегося к хуситам. Поставки оружия шиитским повстанцам являются нарушением эмбарго ООН, введенного в отношении повстанческой группировки с 2015 года.

Как пишет WSJ, комиссия всемирной организация внимательно изучила две партии грузов, конфискованных ВМФ США в 2021 году, и одну — Саудовской Аравией в 2020 году. Все они, как говорится в отчете, скорее всего, отправились из порта Джаск.

Йемен охвачен войной с 2014 года, в рамках которой поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы противостоят правительственным силам и арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В состав военного объединения также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Египет и Судан.

Арабская коалиция вмешалась в конфликт в Йемене в 2015 году. Согласно позиции Эр-Рияда, интервенция королевства и его союзников была осуществлена для того, чтобы помешать союзнику Ирана прийти к власти у границ Саудовской Аравии. В итоге ни одна из сторон так и не смогла кардинальным образом переломить ход событий, а сражения продолжаются по сей день.

В ООН предположили, что Иран мог незаконно отправлять оружие в Йемен
Федеральное агентство новостей /

Война нанесла невосполнимый ущерб стране и ее гражданам. По оценкам ООН, в результате конфликта в Йемене прямо или косвенно погибло 377 000 человек. Более 80% населения нуждаются в гуманитарной помощи.

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