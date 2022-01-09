«Фиорентина» включила Кокорина в заявку на матч Серии А с «Торино»

Турин, 9 января. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч чемпионата Италии с «Торино».

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала в Twitter-аккаунте заявку команды на игру 21-го тура Серии А с «Торино», в которую попал 30-летний российский форвард «фиалок» Кокорин. Матч чемпионата Италии пройдет 10 января. Игра на стадионе «Олимпико ди Торино» начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Фиорентина» с 32 очками после 19 матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Кокорин, выступающий за клуб из Флоренции с января 2021 года, до настоящего момента не сумел отметиться результативными действиями в официальных играх.

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