Бельгия призвала арестовать главу Ливийского инвестиционного управления

Брюссель, 9 января. Бельгийский следственный судья Мишель Клайз выдал международный ордер на арест председателя совета директоров Ливийского инвестиционного управления (LIA) Али Махмуда, которого в феврале 2019 года уже задерживали по обвинению в коррупции и растрате.

По информации местной газеты De Tijd, в контролируемый североафриканским правительством фонд национального благосостояния попадают нефтяные доходы, речь идет о миллиардах долларов. Однако в 2011 году комитет ООН по санкциям на фоне гражданской войны распорядился заморозить подавляющее большинство активов LIA, точнее конвертировать в ценные бумаги и разместить за рубежом, в том числе в бельгийской компании финансовых услуг Euroclear.

В 2020-м коммерческий суд Лондона постановил, что Али Махмуд может законно руководить интересами Ливийского инвестиционного управления в Великобритании. Вердит поддержал премьер переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба, первым значительным решением которого после занятия руководящего поста стало повторное назначение Али Махмуда председателем LIA.

Несколько недель назад глава фонда посетил Нью-Йорк, чтобы попросить ООН о частичной разморозке активов. По его словам, средства направят на восстановление Ливии. Об обращении узнал следственный судья Мишель Клайз, который в течение многих лет расследовал исчезновение процентов по миллиардам LIA, хранящимся на счетах в бельгийском Euroclear.

Оказалось, что, несмотря на запрет ООН, правительство европейской страны выплатило проценты примерно от 15 млрд, переведя средства на иностранные счета Ливийского инвестиционного управления в Лондоне и Бахрейне. Кому в итоге достались миллионы — неизвестно, что и стало причиной выдачи международного ордера на арест Али Махмуда.

«Если он покинет пределы страны, его задержат и экстрадируют в Бельгию. Особенно если он появится в Европе, где его инвестиционная компания имеет большие интересы», — подчеркнул следственный судья.

В 2019 году вопрос исчезнувших денег тщательно расследовал парламентский комитет по финансам и бюджету. Согласно протоколу, Бельгия действовала неправильно, поскольку не могла передавать проценты по активам LIA. Где именно оказались средства, так и не установили.

Теперь замороженные миллиарды Ливийского инвестиционного управления беспокоят действующее правительство. Прежде всего, потому что национальная организация принца Лорана, брата короля Филиппа, под названием Global Sustainable Development Trust претендует на часть денег LIA в Euroclear.

GSDT еще во времена правления экс-лидера Муаммара Каддафи заключала контракт с ливийским правительством на амбициозный проект по восстановлению лесов. Позже североафриканское государство в одностороннем порядке разорвало договор, что стало большой финансовой проблемой для некоммерческой организации принца.

Ливийцы так и не вернули 17 миллионов евро инвестиций. Затянувшиеся судебные разбирательства по возвращению денег увеличили сумму почти до 50 миллионов. Учитывая, что LIA считается продолжением североафриканского правительства, GSDT требует выплаты средств со счетов инвестиционного фонда в Euroclear.

Примечательно, что международный ордер на арест Али Махмуда может негативно сказаться и на национальной компании финансовых услуг. Особенно если в ходе судебного расследования обнаружат следы коррупции и халатности, что впоследствии очернит репутацию не только Euroclear, но и акционеров, наиболее важным из которых является бельгийское правительство.