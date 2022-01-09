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Токаев произвел две кадровые перестановки в КНБ Казахстана

  /   Обновлено: 09 января 2022 19:29
Политика
Токаев произвел две кадровые перестановки в КНБ Казахстана
flickr.com  /  Geneva School of Diplomacy

Нур-Султан, 9 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особым указом отправит в отставку двух заместителей председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

Текст указа опубликован на официальном сайте главы государства.

«Косжанов Бакытбек Жамалбекович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Амерханов Аскар Баймерденович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что от должности был отстранен председатель КНБ Казахстана Карим Масимов. Ему предъявили подозрение в государственной измене. В случае доказанной вины ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Казахстан токаев кнб
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