Фильм пропитан свободой: киновед Шпагин об успехе «Бриллиантовой руки» на IMDb

Кинокартина «Бриллиантовая рука» обрела всенародную любовь благодаря духу свободы, которым пропитана лента. Таким мнением поделился в беседе с ФАН киновед, журналист Александр Шпагин.

Как сообщили СМИ, многие пользователи портала IMDb сошлись во мнении, что советская кинокомедия «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая — фантастически хорошо сделанный фильм.

«Там есть ощущение свободы и полной неоднозначности мира, понимания того, что у каждого человека есть своя правда. Даже у отрицательных героев. Кроме того, они забавные. Сколько Рязанов ни пытался на худсовете убедить убрать танец Миронова, Гайдай его все равно оставил. Оказывается, этот малоприятный персонаж талантлив: танцует и поет. Так и все в этой картине дышит свободой», — сообщил киновед.

Александр Шпагин также рассказал одну интересную подробность о судьбе всенародно любимого фильма.

Фильм «Бриллиантовая рука» не попал во французский прокат. Там он зрителям совершенно не понравился. Они не поняли наши смыслы. Это странно. Гайдай делал этот фильм по лекалам французских комедий. Американцы же его смотрели с удовольствием. В Соединенных Штатах он вышел в прокат. Правда, прошел тихо», — поведал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» /

В завершение он отреагировал на предположение некоторых пользователей портала IMDb о том, что режиссер картины завуалированно раскритиковал в ней жесткий режим советской власти.

«Гайдай не имел никакого желания критиковать советскую власть, но дело в том, что любой хороший фильм так или иначе обличал какие-то проблемы, поскольку идеология работала на однозначные нарративы: правые/виноватые, наши/не наши, хорошие/плохие. Кино же, так или иначе, уводило зрителя от этого в сторону неоднозначности и тонкости понимания жизни», — подытожил журналист.

Ранее режиссер Сергей Васильев в беседе с ФАН высказал мнение, что сатирический фильм «Не смотрите наверх» может оказаться пророческим. Собеседник отметил, что жанр киноленты допускает присутствие в ней неких преувеличений.