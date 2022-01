Полиция задержала Антифа с самодельной бомбой на митинге ультраправых во Флориде

Клируотер, 9 января. В пятницу в городе Клируотер, Флорида, был арестован мужчина, который пронес взрывчатку на митинг членов ультраправой организации Oath Keepers.

Сообщается, что 22-летний Гаррет Смит, который присутствовал на митинге, организованном членами Oath Keepers перед зданием суда округа Пинеллас, был задержан полицией из-за подозрительного поведения после того начал убегать с места проведения акции. При задержании у него было обнаружено взрывное устройство.

Where was Garrett Smith on January 5th of last year? https://t.co/tEElj5bore — Mike Suarez (@suarezoo) January 8, 2022

«Он быстро убегал от чего-то», — сказал шериф округа Пинеллас Боб Гуальтьери на пресс конференции.

Alleged #Antifa member Garrett Smith was found w/a bomb in Clearwater, FL on Jan. 6. He was purportedly targeting a right-wing rally protesting the treatment of Jan. 6 suspects. A search of Smith's home revealed more explosives & nails for use in grenades. https://t.co/9iDKRLxoEx pic.twitter.com/DWoFpOg5Sw — Andy Ngô ????️‍???? (@MrAndyNgo) January 8, 2022

Кроме взрывчатки у Смита при себе были найдены агитационные материалы и символика организации «Антифа». Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что молодой человек недавно вернулся из Портленда, который известен как город с наиболее активными леворадикальными группировками.

BREAKING: Garrett Smith arrested today with a "pipe-type explosive device" near a rally in support of J6 defendant Jeremy Brown



Smith was wearing all black and had a helmet in his backpack decorated with what appears to be the antifa "Three Arrows" symbol pic.twitter.com/bQcSLFovmV — Stephen Horn (@stephenehorn) January 8, 2022

Second verse, same as the first.



Garrett Smith, 22, was found carrying an active pipe bomb, Antifa propaganda and a written document on what to bring for his direct action. He had recently returned from Portland, OR, and had more explosives at home. https://t.co/l98Op908Z8 — Bart Marcois (@bmarcois) January 8, 2022

В результате обыска, проведенного в доме Смита, были обнаружены «ручные гранаты и самодельная взрывчатка». По данным Управления шерифа округа Пинеллас, подозреваемому было предъявлено обвинение в бродяжничестве, а также изготовлении и хранении взрывного устройства.

Митинг, организованный «Хранителями Клятвы» перед зданием окружного суда, проходил в поддержку члена организации Джереми Брауна, который был арестован в прошлом году за участие в штурме Капитолия.

Шериф Гуальтьери заявил, что Смит отказывается сотрудничать со следствием. И хотя он не стал делать предположений о возможных мотивах действий Смита, есть предположение, что Смит мог явиться на акцию ультра-правых с целью активировать взрывное устройство.