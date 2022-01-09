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Авербух рассказал о состоянии Тарасовой после завершения съемок «Ледникового периода»

Общество
Авербух рассказал о состоянии Тарасовой после завершения съемок «Ледникового периода»
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 9 января. Фигурист и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о самочувствии тренера Татьяны Тарасовой, которая из-за проблем со здоровьем была вынуждена пропустить съемки двух последних выпусков шоу.

Авербух уточнил, что постоянно находится на связи с Тарасовой. Фигурист также отметил, что после завершения съемок проекта сразу же направился к ней в больницу и поделился происходящим на шоу.

«Сейчас она дома, и состояние ее стабильно хорошее», — рассказал Авербух изданию StarHit.

Заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию ранее потребовалась экстренная медицинская помощь. Медики зафиксировали у Тарасовой острую боль в животе.

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ледниковый период авербух тарасова
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