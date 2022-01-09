Снимки туристов в купальниках на фоне гор Домбая возмутили жителей Карачаево-Черкесии

Черкесск, 9 января. Жители Карачаево-Черкесии обвинили гостей курорта Домбай в неуважении местного менталитета. Пользователей социальных сетей возмутили фотографии туристов в купальниках и с обнаженным торсом на фоне гор.

Споры о поведении отдыхающих разгорелись в соцсетях среди жителей Карачаево-Черкесии. Пользователи выразили возмущение в отношении туристов, которые фотографируются в купальнике или с обнаженным торсом на фоне гор. После этого снимки публикуют местные сообщества в Сети. По мнению некоторых жителей, подобные кадры оскорбляют граждан. Так, пользователи раскритиковали фото девушки в купальнике на лыжах и в папахе.

«Зачем ради прибыли и хайпа продавать свою честь и достоинство. К тому же обидно, что опубликовал это местный паблик, на фоне гор, да еще и с папахой, с символом горца!» — написал один из местных жителей.

По словам пользователей, туристы, которые приезжают на Кавказ, должны уважать местные обычаи. Кроме того, владельцы гостиниц должны проводить беседы с отдыхающими и объяснять им нормы поведения в Карачаево-Черкесии.

Туристы часто посещают российские курорты Кавказа. Так, в новогодние каникулы все гостевые дома и гостиницы на территории Приэльбрусья были переполнены.