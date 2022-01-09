Политолог Бизяев объяснил, почему официальный Киев не комментирует события в Казахстане

Киев, 9 января. Масштабные акции протеста в Казахстане, быстро переросшие в массовые беспорядки, стали самым резонансным событием в начале нового 2022 года на международной политической арене. Однако власти Украины до сих пор не сформировали официальную позицию в отношении казахских митингов.

Как известно, 5 января события в Казахстане фактически вышли из-под контроля, а между протестующими и стражами правопорядка началось вооруженное противостояние. На следующий день страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по просьбе Нур-Султана приняли решение отправить в Казахстан миротворческие войска ОДКБ для стабилизации ситуации.

Несмотря на все это, 7 января президент Украины Владимир Зеленский продолжал новогодний отдых в Карпатах, а видеообращение сделал только со склона горы — чтобы поздравить своих граждан с Рождеством.

Политолог Руслан Бизяев уверен, что такому внешнему равнодушию официального Киева к происходящим в Казахстане событиям есть вполне закономерное объяснение. По словам эксперта, Украина просто в очередной раз продемонстрировала, что она полностью зависит от Запада и не может сама дать оценку сложившейся ситуации.

«Мы страна зависимая. Поэтому мы до сих пор не можем понять: а какая же у нас будет реакция на протесты в Казахстане. Это что? Это "кровавый режим"? Или не очень "кровавый режим"? Это протест народа? Или это цветная революция? В этом плане мы ждем, что скажут сильные мира сего. Что скажет посольство Великобритании на Украине, что скажет посольство США. У нас же субъектности нет, мы должны дождаться, когда "большие дяди" что-то скажут», — объяснил политолог Руслан Бизяев в эфире канала UkrLive.

На игнорирование украинскими властями ситуации в Казахстане обратил внимание и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, рано или поздно Киеву все же придется определить свою позицию и лучше это сделать как можно скорее. При этом политик дал рекомендацию о том, как стоит действовать в подобных ситуациях таким странам, как Незалежная.

«Тут, безусловно, надо определяться. Но общая рекомендация для таких стран, как Украина: надо всегда вставать на сторону того, кто побеждает. Ясно, что президент Токаев сохраняет свою власть, ситуация в Казахстане стабилизируется, провал этого путча вполне очевиден. Кто стоял за организацией этого путча — сказать сложно. Но политически правильнее всего было бы считать, что это внутреннее дело Казахстана», — уверен экс-министр Виктор Суслов.

Экономист, политический аналитик Юрий Атаманюк ранее рассказал о причастности Украины к событиям в Казахстане. По словам эксперта, именно с территории Незалежной организаторы координируют протесты в казахских городах.