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Командование ВС США из-за COVID-19 на две недели ограничило выход военных с баз в Японии

Армия
Командование ВС США из-за COVID-19 на две недели ограничило выход военных с баз в Японии
flickr.com  /  @The U.S. Army

Вашингтон, 9 января. Командование ВС США обязало военнослужащих не покидать пределы территории баз в Японии без служебной необходимости из-за роста количества заражений коронавирусом.

В распространенном японским МИД совместном заявлении двух стран говорится, что ограничительные меры вступают в силу с 10 января и продлятся две недели. Командование американских ВС заявило, что будет следить за соблюдением масочного режима внутри и снаружи военных баз.

«ВС США в Японии будут поддерживать строгие процедуры проверки персонала перед отъездом (из США) и после въезда (в Японию), а также будут строго следовать требованиям 14-дневного карантина после въезда», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вспышки коронавируса были зафиксированы на нескольких американских военных объектах. Инфекцию занесли военнослужащие, недавно переброшенные в Японию в рамках ротации.

Ранее сообщалось, что Токио и Вашингтон обсудили возможность размещения оружия в космосе. В переговорах участвовали главы внешнеполитических и военных ведомств двух стран.

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япония вс сша коронавирус
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