Глава евродипломатии Боррель назвал необходимым диалог с Россией по вопросам безопасности

Брюссель, 9 января. Евросоюз поддерживает идею переговоров с Россией по вопросам гарантий безопасности, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В публикации, посвященной предстоящим консультациям с Москвой, он подчеркнул, что подобный «диалог необходим». В связи с этим, по его словам, Евросоюз координирует свои действия с «трансатлантическими и другими партнерами».

В конце прошлого года Россия обнародовала проекты соглашений по обеспечению гарантий безопасности. Документы, переданные для ознакомления Соединенным Штатам, предлагают исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Также в них говорится о необходимости отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности в пределах досягаемости участников сделки. Боррель уже высказывался относительно российской инициативы. Тогда он назвал ее неприемлемой.