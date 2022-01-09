Эксперт Перов счел маловероятным дефицит на мировом рынке нефти

Москва, 9 января. Дефицит на мировом рынке маловероятен, поскольку арабские страны всегда смогут заместить выпадающие объемы, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» руководитель спецпроектов Фонда национальной экономической безопасности Александр Перов.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что новый год станет неспокойным для производителей черного золота. Согласно базовому прогнозу ОПЕК+, потребление нефти в 2022 году превысит уровень 2019 года и к декабрю увеличится до 103 млн баррелей в сутки. Существует также неопределенность по штамму «Омикрон», который более заразен, но приводит к меньшему количеству летальных исходов.

«Пока нельзя говорить о возможности серьезного дефицита нефти на мировом рынке. Неясно, что в 2022 году будет с глобальной экономикой — мы уже несколько раз читали сообщения о том, что COVID-19 почти побежден, но затем возникал новый штамм — сначала была "Дельта", а теперь появился "Омикрон"», — отметил аналитик Игорь Юшков.

Компания Saudi Aramco ранее снизила цены на все марки нефти для покупателей из азиатского рынка. Февральский индекс для нефти Arab Light окажется на 1,1 доллара меньше по сравнению с предыдущим месяцем.