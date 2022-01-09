Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 19:58
19:58
Общество
Новая молекула позволит регулировать уровень сахара в крови без помощи инсулина
19:55
Общество
Патриотические кино воспитывает молодежь: что отличает «Гранит» от других боевиков
19:52
Технологии
Apple может представить новый iPhone SE с 5G на весенней онлайн-презентации
19:52
Происшествия
Пожилой мужчина убил жену и падчерицу в Вологодской области
19:50
Шоу-бизнес
Лариса Долина рассмешила интернет-пользователей аксессуаром не по возрасту
19:48
Общество
Крым смог оправиться от многолетней засухи и накопить достаточное количество воды на будущее
19:48
Весь мир
Полиция задержала Антифа с самодельной бомбой на митинге ультраправых во Флориде
19:45
Армия
США потребовали от Казахстана объяснить обращение за помощью к ОДКБ на фоне протестов
19:45
Политика
NI: США могут предложить России решить вопрос с Украиной по «австрийскому сценарию»
19:45
Шоу-бизнес
Певец Сумишевский рассказал, как один воспитывает сына после смерти жены
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эксперт Перов счел маловероятным дефицит на мировом рынке нефти

  /   Обновлено: 09 января 2022 19:07
Экономика
Эксперт Перов счел маловероятным дефицит на мировом рынке нефти
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 января. Дефицит на мировом рынке маловероятен, поскольку арабские страны всегда смогут заместить выпадающие объемы, заявил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» руководитель спецпроектов Фонда национальной экономической безопасности Александр Перов.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что новый год станет неспокойным для производителей черного золота. Согласно базовому прогнозу ОПЕК+, потребление нефти в 2022 году превысит уровень 2019 года и к декабрю увеличится до 103 млн баррелей в сутки. Существует также неопределенность по штамму «Омикрон», который более заразен, но приводит к меньшему количеству летальных исходов.

«Пока нельзя говорить о возможности серьезного дефицита нефти на мировом рынке. Неясно, что в 2022 году будет с глобальной экономикой — мы уже несколько раз читали сообщения о том, что COVID-19 почти побежден, но затем возникал новый штамм — сначала была "Дельта", а теперь появился "Омикрон"», — отметил аналитик Игорь Юшков.

Компания Saudi Aramco ранее снизила цены на все марки нефти для покупателей из азиатского рынка. Февральский индекс для нефти Arab Light окажется на 1,1 доллара меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Перов счел маловероятным дефицит на мировом рынке нефти
омикрон мировой рынок нефти дефицит нефти
Комментировать