Безопасность Елизаветы II обеспечат с помощью бесполетной зоны над резиденцией королевы

Лондон, 9 января. Полеты над Виндзорским замком временно будут запрещены в рамках усиления мер обеспечения безопасности королевы Елизаветы II. Запрет вступит в силу с 27 января.

Неизвестно, как долго продлится решение о бесполетной зоне. Согласно новым мерам безопасности, беспилотным летательным аппаратам будет запрещено пролетать над замком на высоте 2,5 тысячи футов (около 762 метров) и в пределах 1,4 мили (порядка 2,3 километра) от стен резиденции, передает издание The Sun.

Контролем за мерами безопасности займется управление воздушного движения. Так, над замком поднимутся истребители, если пролетающий самолет нарушит границы запретной зоны. Поводом для жестких мер послужил инцидент накануне Нового года. Тогда злоумышленник проник на территорию резиденции королевы с арбалетом.

В Новый год Елизавета II намекнула на будущую правительницу британской монархии. Так, королева наделила супругу принца Чарльза новым титулом и продемонстрировала свою благосклонность.