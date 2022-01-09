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Рябков указал на попытки НАТО перевести Россию на вторые роли в международной политике

  /   Обновлено: 09 января 2022 19:00
Политика
Рябков указал на попытки НАТО перевести Россию на вторые роли в международной политике
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Женева, 9 января. Североатлантический альянс в последние несколько десятилетий пытался сместить РФ на второстепенные позиции на мировой арене, уверен замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат высказался на фоне предстоящих переговоров между РФ и США по гарантиям безопасности. Консультации пройдут 9 и 10 января в Женеве. Замглавы МИД в беседе с ТАСС подчеркнул, что НАТО пора возвращаться к рубежам 1997 года.

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, "оттеснить" нашу страну и перевести ее если не на роль подчиненного, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится», — добавил дипломат.

Ранее Рябков сообщил о разочаровании России из-за западных сигналов накануне переговоров по безопасности. В них заключается непонимание того, что хочет Москва, пояснил дипломат.

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нато рябков уступки
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