Главы Госсовета и парламента Ливии отвергли иностранное вмешательство

Триполи, 9 января. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри пообщался с временно исполняющим обязанности спикера Палаты представителей Фавзи ан-Нувайри. Темами встречи стали всеобщие выборы и политическое урегулирование кризиса.

Согласно заявлению пресс-службы ВГС, переговоры состоялись накануне в присутствии депутата парламента Салима Канана. Руководители ведомств обсудили конституционный процесс и способы ускорения проведения плебисцита.

Участники встречи выразили неприятие иностранного вмешательства во внутренние дела, подчеркнув национальную ответственность за мирное урегулирование. Они подтвердили, что решение кризиса должно стать исключительно внутриливийским.

Ранее постоянный представитель североафриканского государства при ООН Тахир Сунни рассмотрел с генсеком Антониу Гутеррешем обстановку в стране и проблемы, которые сорвали президентские выборы, запланированные на 24 декабря. Дипломат подчеркнул, что политический процесс должен проходить без давления извне.

Высший совет амазиг и Общественный совет племен туарегов накануне предложили инициативу по урегулированию ливийского кризиса. Документ подразумевает создание комитета из кандидатов в президенты, задачей которого станет установление конституционной основы для проведения выборов, а также формирование нового правительства.