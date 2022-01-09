«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Иван Ильичев

Гостем нового выпуска «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном стал писатель, биограф, певец и музыкальный продюсер Иван Ильичев.

Для биографа Ивана Ильичева 1982 год стал не только годом его рождения, но и отправной точкой, которая изменила всю его жизнь. Незадолго до его рождения ушла из жизни певица Анна Герман. Он начал интересоваться творчеством Герман, начиная с шестилетнего возраста.

В возрасте 20 лет Ильичев приехал в Польшу, где его радушно встретила семья Анны Герман и поселила его в комнату, оборудованием которой занималась сама певица при жизни. Изучая историю жизни Герман, незаметно для себя Иван Ильичев стал ее биографом. В ту пору об Анне Герман практически никто не вспоминал. На протяжении 80-х и 90-х годов семья была предоставлена сама себе.

Ильичев говорит о том, что все изменилось с выходом фильма об Анне Герман и публикаций непорядочных людей, которые назвали ее сына аутистом из мести за то, что он отказался им дать интервью. Биограф провел со Збышеком-младшим довольно много времени и пришел к выводу, что он просто замкнутый человек и не хочет общаться с посторонними людьми о маме, которая умерла, когда он был еще совсем маленьким.

Помимо писательства и написания биографий Иван Ильичев также активно занимается музыкальным продюсированием. Проект «Имена на все времена», который родился еще в 2000 году, по сей день позволяет напоминать о себе забытым певцам популярным в 70-80 годах ХХ века. Предложила создать этот проект Анне Вески, и он сразу же стал международным. Лишь пандемия в последние пару лет немного притормозила этот проект. Ильичев восхищен одним из участников «Имена на все времена». Речь об Игоре Наджиеве. Он в рамках своих концертов поет большое количество песен и отказывается сокращать их количество. Иван Ильичев говорит о том, что это отличительная черта старой школы.