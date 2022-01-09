«Исламское государство в большой Сахаре»: каких террористов Франция оставила после себя в Сахеле

Засада у Тонго-Тонго, война с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), статус врага Франции №1 — «Исламское государство1 в Большой Сахаре» (ISGS) прошло долгий путь от маргинального отряда террористов-дезертиров до полноценного филиала ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Историю одной из самых опасных и жестоких группировок Западной Африки рассказывает редакция Telegram-канала «Газават Азавада».

Абу Валид ас-Сахрави

Настоящее имя Аднана Абу Валида ас-Сахрави — Лехбиба ульд Али ульд Саида ульд Юмани. Родился будущий создатель «Исламского государства в Большой Сахаре» (террористическая организация, запрещена в РФ) в 1973 году в Эль-Аюне, крупнейшем городе Западной Сахары, которая на тот момент являлась испанской колонией.

Юность Абу Валид провел в Алжире, сначала в лагере беженцев в Тиндуфе, затем в университете города Константина, где изучал общественные науки. Прежде, чем примкнуть к радикальным исламистам на севере Мали в 2010 году, по некоторым данным, был бойцом Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро — военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре).

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В Мали он стал высокопоставленным полевым командиром в группировке «Движение за единство и джихад в Западной Африке», которую для удобства принято обозначать устоявшимся французским акронимом MUJAO. В 2011 году MUJAO стала одной из самостоятельных ветвей «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» (АКИМ) (террористическая организация, запрещена в РФ).

В 2012 году Абу Валид принял участие в захвате огромных территорий на севере Мали, включая несколько крупных городов, в частности Гао, где он был одним из самых влиятельных главарей во время оккупации города.

Начавшаяся в январе 2013 года французская операция «Сервал» мало того, что не привела к разгрому сил MUJAO, вынудив их только отступить с захваченных территорий, так еще и в какой-то мере поспособствовала консолидации террористов в Сахеле, на что прямо указывает заявление лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

Зарождение ISGS

22 августа 2013 года главари двух отдельных ветвей «Аль-Каиды» Ахмед аль-Тилемси (MUJAO) и Мухтар Бельмухтар («Аль-Муляссамун») заявили о слиянии группировок в новую структуру — «Аль-Мурабитун». Произошло это по требованию лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, которому подчинялись оба. При объединении было условлено, что никто из главарей старых группировок новым формированием руководить не будет, поэтому, по некоторым данным, возглавил «Аль-Мурабитун» террорист египетского происхождения Абу Бакр ан-Наср.

Федеральное агентство новостей /

Однако прокомандовал он недолго. По данным малийских военных источников, ан-Насра вместе с еще семью боевиками ликвидировали в ночь с 10 на 11 апреля 2014 года в районе между Кидалем и Тимбукту к югу от населенного пункта Тиметрин. Ему на смену пришел Ахмед аль-Тилемси, однако в ходе совместной франко-малийской операции 11 декабря 2014 года уничтожили и его.

#Mali: Two rare pics of late #MUJAO co-founder and short-term #AlMourabitoun Emir Abderrahmane Ould el Amar aka Ahmed al-Tilemsi/al-Ansari pic.twitter.com/oisVwDhOcx — MENASTREAM (@MENASTREAM) June 5, 2018

Иронично, что, убив второго по счету главаря «Аль-Мурабитун», Франция не только не ослабила группировку, но и поспособствовала созданию новой — еще более радикальной и жестокой. Произошло это в ходе раскола внутри руководящего состава террористов, так как сразу два высокопоставленных командира заявили права на руководство в «Аль-Мурабитун» — Аднан Абу Валид ас-Сахрави и Мухтар Бельмухтар.

13 мая 2015 года в заявлении, подписанном «эмиром» (то есть главой группировки) Аднаном Абу Валидом ас-Сахрави», «Аль-Мурабитун» дала баят (присягнула на верность) ИГ. Два дня спустя Мухтар Бельмухтар выпустил опровержение. Он подчеркнул, что заявление ас-Сахрави «не исходит от Совета Шуры», и еще раз подтверждает верность «Аль-Каиде».

18 мая ас-Сахрави снова выпускает заявление о преданности «Исламскому государству». После повторных обвинений со стороны Бельмухтара в «нелигитимности» он забирает с собой лояльных ему боевиков, чтобы создать новую группировку — «Исламское государство в Большой Сахаре».

Место внутри «Исламского государства»

Ядро ISGS формировалось вокруг ас-Сахрави и небольшого числа дезертировавших боевиков «Аль-Мурабитун». Со временем вооруженная группировка выросла за счет мобилизации и вербовки местного населения и поглощения некоторых уже существовавших салафитско-джихадистских ячеек в Сахеле.

Кроме того, численность ISGS была увеличена за счет нескольких волн дезертирства боевиков «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» в Центральном Мали и Северном Буркина-Фасо. При этом нельзя говорить об однородности организации: отдельные ячейки «Исламского государства в Большой Сахаре» демонстрировали различные уровни автономности от руководства группировки.

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Например, структура ISGS в Буркина-Фасо более децентрализована, чем в Мали или Нигере. Баят ас-Сахрави не был сразу принят центральным руководством ИГ, что оставило некоторую неопределенность в отношении статуса группировки в структуре террористической организации, которая состоит из территориальных филиалов по всему миру — так называемых вилаятов (провинций).

Кроме этого, долгое время ISGS бездействовало, и о своей первой террористической акции — нападении на пост возле Маркое в Буркина-Фасо — боевики заявили лишь в сентябре 2016 года. Через месяц «Исламское государство в Большой Сахаре» атаковало тюремный комплекс Кутукале в Нигере, явно пытаясь освободить находившихся там в заключении боевиков «Боко Харам»1 (группировка запрещена в РФ), «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» и других радикальных исламистов.

c'est le grp al-Tawhid wal Jihad une des 2 composantes des #Mourabitoun (la 2e étant celle de #Belmokhtar) qui a voué allégeance à l'#EI — Wassim Nasr (@SimNasr) May 14, 2015

Эта демонстрация возможностей привела к тому, что пропагандистский орган ИГ Amaq 30 октября 2016 году опубликовал видео с баятом ас-Сахрави и официальное сообщение, что можно было трактовать как символическое признание ISGS и установление формальной связи между двумя организациями. Однако это не повысило статус группировки до вилаята. Более того, по данным Пентагона, формирование осталось «официально не признанным подразделением ИГ».

Засада Тонго-Тонго

Поворотный момент в истории группировки произошел осенью 2017 года, когда ISGS устроило знаменитую засаду у Тонго-Тонго.

Федеральное агентство новостей /

3 октября 2017 года группа из 35 нигерских военнослужащих и 11 американцев под командованием капитана Майкла Перозени покинула базу Уаллам на восьми бронированных автомобилях и отправилась на север.

Согласно официальной версии, этот отряд отвечал за проведение разведывательного патрулирования в окрестностях населенного пункта Тилоа. Однако перед возвращением на базу военнослужащим поступила боевая задача: поймать «живым или мертвым» полевого командира ISGS Ибрагима Усмана, также известного как Донду Шефу, который, по некоторым данным, был связан с похищением гражданина США.

Изначально в операции по нейтрализации должна была участвовать отдельная штурмовая группа. Но в последний момент от этого плана было решено отказаться и на место был отправлен американо-нигерский отряд.

Рано утром 4 октября он проехал через деревню Тонго-Тонго, расположенную в 90 км к северу от Уаллама, и прибыл в район на границе с Мали, где обнаружил оставленный боевиками лагерь. Имущество и транспорт террористов, найденные на месте, были уничтожены, однако ни Шефу, ни других боевиков ISGS обнаружить не удалось.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Отряд поехал обратно по тому же маршруту на базу. Начав движение в 8.30, колонна прибыла в Тонго-Тонго через 2 часа. Там военнослужащие позавтракали, возобновили запасы питьевой воды, а после — провели встречу с главой деревни и местными жителями, которая шла на полчаса дольше, чем планировалось. Впоследствии появится версия, что таким образом тайные сторонники ISGS в Тонго-Тонго пытались выиграть время для террористов, которые готовили засаду.

Операция «Исламского государства в Большой Сахаре» проводилась отрядом численностью от 50 до 100 боевиков. Согласно публикации RFI, ими руководил полевой командир Мохамед Аг Альмунер, известный как «Тинка». Бои начались около 11:35, как только американо-нигерский отряд выехал за пределы Тонго-Тонго. Атака проводилась в два этапа: первая с восточной окраины деревни, вторая — из леса, расположенного слева от трассы по ходу движения колонны.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Террористы открыли огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, установленных на пикапах, и минометных орудий, после чего завязался бой. К 12:00 в ходе перестрелки было убито трое военнослужащих США. Американо-нигерскому отряду удалось отступить юго-западнее и занять оборонительную позицию. Между 12:30 и 12:45 был убит еще один военнослужащий США.

Оказавшись в окружении уже на третьей позиции в лесу к юго-западу от Тонго-Тонго, группа докладывает о ситуации и запрашивает поддержку. В зону боестолкновения были направлены два самолета ВВС Франции «Мираж» 2000, но, когда они долетели до указанной локации, нанести удар по террористам без угрозы сборному отряду ВС США и ВС Нигера было невозможно. Истребители стали проходить над полем боя на малой высоте, и этой акции устрашения оказалось достаточно, чтобы заставить боевиков начать отступление.

23 октября 2017 года Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что потери террористов неизвестны. Зато весь мир облетела новость о гибели четырех американских военнослужащих: штаб-сержанта США Брайана Блэка, штаб-сержанта Иеремии Джонсона, штаб-сержанта Дастина Райта и сержанта Ла Дэвида Джонсона. Причем труп последнего был обнаружен лишь спустя 48 часов, что вызвало много вопросов к министру обороны США Джеймсу Мэттису.

Федеральное агентство новостей /

На этом потери США стороны не ограничились: еще два американца получили ранения. Досталось от террористов и нигерским военнослужащим: 5 убитых, 8 раненых и 4 захваченных пикапа. После этого события, которое раскрыло широкой общественности сам факт присутствия американского спецназа в Нигере, об «Исламском государстве в Большой Сахаре» заговорили всерьез, особенно после того, как 12 января 2018 года группировка взяла на себя ответственность за это дерзкое нападение.

Признание ИГ

Баят ISGS не был официально принят до 29 апреля 2019 года, когда Абу Бакр аль-Багдади появился в своем последнем видео и положительно отозвался об ас-Сахрави, призвав членов террористической группировки активизировать нападения на французские и местные силы безопасности.

Этому событию предшествовала большая пиар-акция группировки на пропагандистских ресурсах ИГ. 22 марта 2019 года выходит фотоотчет вилаята «Западная Африка», который состоял из снимков боевиков ISGS в Буркина-Фасо. Следом за этим — статья о сахельской группировке в 175-м выпуске «Ан-Набы», в котором центральное руководство организации взяло на себя ответственность за бесчинства ISGS. В частности, двух терактов против французских войск в Мали и похищение с последующим убийством канадского геолога Кирка Вудмана в Буркина-Фасо.

Федеральное агентство новостей /

Включение в вилаят «Западная Африка» было скорее формальностью, так как группировка ас-Сахрави продолжила действовать независимо на совершенно другой территории, хотя и получая, по некоторым данным, поддержку от соседей. Даже без статуса отдельного вилаята «Исламского государства» ISGS в 2019 году стала представлять собой все более ощутимую угрозу.

Самый смертоносный год

В качестве примера можно привести видео нападения «Исламского государства в Большой Сахаре» на французский лагерь 1-го пехотного полка в Абакаре (Мали) 3 апреля. Перед началом штурма, который проводился мобильной группой террористов на мотоциклах, использовался так называемый шахид-мобиль — машина, начиненная взрывчаткой и управляемая террористом-смертником. И хотя подрыв произошел примерно в тридцати метрах от французских позиций, около пятнадцати человек получили ранения. До этого «Исламское государство в Большой Сахаре» уже использовало такую тактику против французских войск в январе 2018 года в том же регионе.

The animated version of the violent events leading to the Siwili ambush in #Niger ????????. Higher resolution available here, especially helpful if you're browsing from your desktop: https://t.co/tciHGN0fGN pic.twitter.com/pH2d1Mom6W — Jules Duhamel (@julesdhl) June 3, 2019

13 мая ISGS проводит сложную операцию по заманиванию военнослужащих ВС Нигера в засаду. Практически одновременно три разные группы боевиков уничтожают телефонные линии в районе Мангаизе, атакуют церковь в Долбеле и совершают нападение на тюрьму Кутукале, используя машину, украденную у «Врачей без границ», в качестве шахид-мобиля. Данные атаки спровоцировали военных начать ответную операцию, что входило в план террористов. Недалеко от деревни Белла Бери вблизи границы с Мали подразделение ВС Нигера попало в засаду, в ходе которой погибло 28 солдат.

1 июля боевики ISGS атаковали базу Инатес в Нигере с помощью двух террористов-смертников и мобильных групп на мотоциклах. Результат: 18 погибших солдат.

17 сентября Amaq опубликовал видео, на котором впервые показан обстрел позиций армии Нигера ракетами «Град» (122 мм). Двумя днями позже ISGS заявил о нападении на базу Кутугу в Буркина-Фасо, в результате которого погибли 24 военных.

facebook.com / @MuhammaduBuhari

1 ноября ISGS атаковал базу Инделимане в Мали. Результат: 50 убитых (49 малийских солдат и 1 мирный житель). 20 ноября в результате засады ISGS на малийскую армию в Табанкорте погибло еще несколько десятков малийских солдат.

9 декабря — подрыв шахид-мобиля у базы ВС Нигера в Агандо, недалеко от границы с Мали: 2 солдата погибли, 5 получили ранения.

10 декабря база ВС Нигера Инатес снова подверглась нападению ISGS. В числе более 70 убитых военных — местный командир. Кадры этой террористической акции вошли в первое официального видео «Исламского государства», посвященное ISGS, которое было выпущено 10 января 2020 года.

25 декабря в районе Тиллабери была атакована колонна сопровождения: не менее семи нацгвардейцев и шести жандармов были убиты (общее число погибших — 16), четверо ранены и один пропал без вести.

За период с мая 2019-го по май 2020 года ISGS совершило 18 подтвержденных атак, в результате которых погибло более 400 военнослужащих в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

Основные жертвы боевиков

От атак ISGS в этот период страдали и мирные жители. Анализ, проведенный научным журналом African Affairs, показал, что до августа 2020 года на одну атаку группировки в среднем приходилось больше трех погибших из числа гражданского населения.

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Жертвами террористов обычно становились люди, которых считали представителями государственных или религиозных организаций, против которых ISGS вел борьбу. Например, в апреле 2018 года группировка взяла на себя ответственность за похищение школьного учителя из Буркина-Фасо, который якобы использовал французский язык в классе, а также за убийство мэра города Кутугу, потому что он предположительно сотрудничал с вооруженными силами страны. А в ноябре 2019 года боевики казнили главу деревни Чомабангу (Нигер) за то, что он якобы отказался платить закят (обязательный налог в исламе).

Тем не менее на этом этапе существования ISGS сосредоточило усилия на борьбе с Францией и местными силами безопасности стран Липтако-Гурма в значительной степени щадя мирных жителей, пытаясь завербовать их в свои ряды.

Расширение влияния

Год после признания «Исламского государства в Большой Сахаре» Абу Бакр аль-Багдади раскрыл военный потенциал группировки. И связано это в первую очередь с тем, что боевики начали использовать все более изощренную тактику, действуя небольшими мобильными группами на мотоциклах, что позволило им избегать обнаружения силами операции «Бархан». Активнее стали использоваться самодельные взрывные устройства, шахид-мобили, смертники, беспилотные летательные аппараты. Перед атаками террористы выводили из строя линии связи.

Федеральное агентство новостей /

ISGS показало, что может одновременно мобилизовать до сотни боевиков для участия в своих террористических акциях. Подобные изменения могут быть связаны с присутствием в рядах «Исламского государства в Большой Сахаре» боевиков из вилаята «Западная Африка» и установлением связи с центральным командованием ИГ.

ISGS расширило свою территориальную зону операций, которая включила в себя регионы Мопти, Гао и Менака в Мали, Сахель и Восток в Буркина-Фасо, а также Тиллабери и Тахуа в Нигере.

Все это позволило журналистам и экспертам в начале 2020 года назвать ISGS самой смертоносной террористической группировкой в регионе, которая потеснила даже «Аль-Каиду».

Начало конца

Франция не могла это игнорировать. Мало того, что за более чем пяти лет операции «Бархан» французским войскам не удалось добиться каких-то вразумительных результатов, так еще и в зоне ответственности Пятой Республики появился новый жестокий и радикальный противник.

В январе 2020 года по результатам встречи во французском городе По главы стран-участниц G5 Sahel и президент Франции Эммануэль Макрон назвали «Исламское государство в Большом Сахеле» своим главным противником и решили активизировать операции против данной террористической группировки.

В феврале Франция объявила о развертывании дополнительного контингента из 600 военнослужащих в зоне трех границ, а в марте в рамках французской операции «Бархан» была создана оперативная группа «Такуба», что, разумеется, возымело определенный эффект. Однако главной проблемой для ISGS в этот период стала группировка «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» (JNIM), связанная с «Аль-Каидой».

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Взаимоотношения между ISGS и JNIM в экспертной среде долгое время называли «сахелианским исключением» из-за отсутствия вражды между представителями конкурирующих террористических лагерей.

Однако с лета 2019 года противостояние все-таки началось, активная фаза которого достигла своего пика в 2020 году — в 233 выпуске «Ан-Набы» (начало мая) пропагандисты центрального «Исламского государства» впервые открыто заявили о том, что «Аль-Каида» (имеется в JNIM и связанные с ней группировки) начала «войну» против боевиков так называемого халифата в Западной Африке, пока те сражаются с французскими «крестоносцами» и их союзниками. Всего с июля 2019 по январь 2021 года между ISGS и JNIM было зафиксировано 125 вооруженных столкновений, в результате которых погибло по меньшей мере 731 боевик с обеих сторон. Потери, понесенные в 2020 году, серьезно радикализировали методы «Исламского государства в Большой Сахаре».

Волна массовых убийств на границе с Мали

В начале 2021 года ISGS совершило серию массовых убийств мирных жителей. 2 января 2021 года десятки боевиков ISGS на мотоциклах атаковали деревни Чомабангу и Зарумдарей в коммуне Тондикивинди (Нигер), граничащей с Мали, убив, только по официальным оценкам, более сотни мирных жителей.

15 марта боевики в масках остановили несколько автомобилей, возвращавшихся с торговой ярмарки в Банибангу, также недалеко от малийской границы, и убили примерно 58 пассажиров. Несколько дней спустя, 21 марта, боевики вырезали более сотни человек в результате нападения на мирных жителей в Тилии, сельской общине в районе Тахуа к востоку от Тиллабери.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Подобная агрессия была вызвана несколькими причинами. И главная из них временное ослабление группировки по итогам 2020 года. Обеспокоенное возможной потерей контроля над территорией на границе Мали и Нигера, ISGS подняло закят, который шел на нужды группировки, чем вызвало недовольство со стороны местных жителей. Проявлялось оно в том числе и в создании отрядов самообороны, чтобы противостоять террористам. Но желание боевиков собрать как можно больше ресурсов для полноценного восстановления своей группировки после трудного года оказалось сильнее, что, по мнению экспертов, и привело к трагическим событиям.

Уже в мае группировка снова заявила о себе, совершив две атаки на военнослужащих ВС Нигера, в результате которых погибли по меньшей мере 40 человек. Однако восстановить позиции в 2021 году «Исламскому государству в Большой Сахаре» помешали потери сразу нескольких высокопоставленных полевых командиров, включая создателя и бессменного лидера группировки.

Обезглавливание гидры

16 сентября 2021 года президент Эммануэль Макрон и министр вооруженных сил Флоранс Парли сделали официальное заявление: французские силы уничтожили лидера террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре», известного по прозвищу Аднан Абу Валид ас-Сахрави.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

От двух боевиков, взятых в плен 14 июля, французские спецслужбы получили информацию о том, что в Мали, на юге провинции Гао, готовится встреча нескольких высокопоставленных членов ISGS. На основании этих данных, 17 августа силы французской операции «Бархан», G5 Sahel, оперативной группы «Такуба» и США приступили к проведению разведывательной операции.

В тот же день французский беспилотник MQ-9 Reaper нанес удар по мотоциклу с двумя вооруженными пассажирами, который ехал в районе холма Дангараус, расположенном к юго-востоку от Гао, недалеко от границы с Нигером. Одним из пассажиров был Абу Валид ас-Сахрави. Опознать тело лидера террористической группировки оказалось невозможным. Лишь в середине сентября французские спецслужбы подтвердили его ликвидацию после прослушивания сообщений между лидерами террористических группировок и перекрестной проверки информации со своими американскими коллегами.

Кроме этого, в «Ан-Набе» от 14 октября выходит материал, в котором Абу Валид называется «мучеником», что косвенно также подтверждает гибель главаря ISGS.

Федеральное агентство новостей /

За 2021 год французское министерство обороны отчиталось о ликвидации нескольких высокопоставленных членов ISGS, среди которых:

· полевой командир ISGS Дади Ульд Чайб (более известный по прозвищу Абу Дардар),

· полевой командир ISGS Сиди Ахмед Ульд Мохаммед (Хаттаб аль-Мауритани),

· полевой командир ISGS Альмахмуд аг Бай (известный как Икарай),

· эмир ISGS в Мали Иссу аль-Сахрави,

· заместитель командира ISGS Абу Абдерахман аль-Сахрави,

· один из основных командиров ISGS в Нигере Сумана Бура.

Подобные результаты имеют положительный медийный эффект для Франции, особенно на фоне сворачивания операции «Бархан», которая за шесть с небольшим лет не смогла достичь своей главной цели — ликвидировать террористическую активность в районе тройной границы Мали — Буркина-Фасо — Нигер (регион Липтако-Гурма) и остальном Сахеле.

Федеральное агентство новостей /

Более того, как считают некоторые эксперты, обезглавливание гидры ISGS если и будет способствовать дальнейшему ослаблению террористической группировки, то только в краткосрочной перспективе. Сама история возникновения «Исламского государства в Большой Сахаре» показывает, что устранение лидера может привести к появлению еще более радикальных главарей и жестоким методам борьбы.

«Исламское государство в Большой Сахаре» продолжает существовать, все еще угрожая жителям Мали, Буркина-Фасо и Нигера, а также силам, которые ведут против него борьбу. Группировка хоть и была создана Абу Валидом ас-Сахрави, пика своей активности она достигла в период установления связи с вилаятом «Западная Африка» и центральным командованием «Исламского государства», которое, как утверждают заслуживающие доверия, но неподтвержденные слухи, уже направило в регион двух своих посланников. Предполагается, что их цель — облегчить переход власти в ISGS или самим встать во главе группировки.

Как бы то ни было, риск того, что «Исламское государство в Большой Сахаре» будет и дальше преуспевать в получении влияния и контроле над территорией в регионе по-прежнему велик. И нынешняя пауза, взятая ISGS, вполне может оказаться затишьем перед бурей.

1 Организация запрещена на территории РФ.