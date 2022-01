«Исламское государство в большой Сахаре»: каких террористов Франция оставила после себя в Сахеле

Засада у Тонго-Тонго, война с «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ), статус врага Франции №1 — «Исламское государство1 в Большой Сахаре» (ISGS) прошло долгий путь от маргинального отряда террористов-дезертиров до полноценного филиала ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Историю одной из самых опасных и жестоких группировок Западной Африки рассказывает редакция Telegram-канала «Газават Азавада».

Настоящее имя Аднана Абу Валида ас-Сахрави — Лехбиба ульд Али ульд Саида ульд Юмани. Родился будущий создатель «Исламского государства в Большой Сахаре» (террористическая организация, запрещена в РФ) в 1973 году в Эль-Аюне, крупнейшем городе Западной Сахары, которая на тот момент являлась испанской колонией.

Юность Абу Валид провел в Алжире, сначала в лагере беженцев в Тиндуфе, затем в университете города Константина, где изучал общественные науки. Прежде, чем примкнуть к радикальным исламистам на севере Мали в 2010 году, по некоторым данным, был бойцом Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро — военно-политическая организация, действующая в Западной Сахаре).

В Мали он стал высокопоставленным полевым командиром в группировке «Движение за единство и джихад в Западной Африке», которую для удобства принято обозначать устоявшимся французским акронимом MUJAO. В 2011 году MUJAO стала одной из самостоятельных ветвей «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» (АКИМ) (террористическая организация, запрещена в РФ).

В 2012 году Абу Валид принял участие в захвате огромных территорий на севере Мали, включая несколько крупных городов, в частности Гао, где он был одним из самых влиятельных главарей во время оккупации города.

Начавшаяся в январе 2013 года французская операция «Сервал» мало того, что не привела к разгрому сил MUJAO, вынудив их только отступить с захваченных территорий, так еще и в какой-то мере поспособствовала консолидации террористов в Сахеле, на что прямо указывает заявление лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири.

22 августа 2013 года главари двух отдельных ветвей «Аль-Каиды» Ахмед аль-Тилемси (MUJAO) и Мухтар Бельмухтар («Аль-Муляссамун») заявили о слиянии группировок в новую структуру — «Аль-Мурабитун». Произошло это по требованию лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири, которому подчинялись оба. При объединении было условлено, что никто из главарей старых группировок новым формированием руководить не будет, поэтому, по некоторым данным, возглавил «Аль-Мурабитун» террорист египетского происхождения Абу Бакр ан-Наср.

Однако прокомандовал он недолго. По данным малийских военных источников, ан-Насра вместе с еще семью боевиками ликвидировали в ночь с 10 на 11 апреля 2014 года в районе между Кидалем и Тимбукту к югу от населенного пункта Тиметрин. Ему на смену пришел Ахмед аль-Тилемси, однако в ходе совместной франко-малийской операции 11 декабря 2014 года уничтожили и его.

Иронично, что, убив второго по счету главаря «Аль-Мурабитун», Франция не только не ослабила группировку, но и поспособствовала созданию новой — еще более радикальной и жестокой. Произошло это в ходе раскола внутри руководящего состава террористов, так как сразу два высокопоставленных командира заявили права на руководство в «Аль-Мурабитун» — Аднан Абу Валид ас-Сахрави и Мухтар Бельмухтар.

13 мая 2015 года в заявлении, подписанном «эмиром» (то есть главой группировки) Аднаном Абу Валидом ас-Сахрави», «Аль-Мурабитун» дала баят (присягнула на верность) ИГ. Два дня спустя Мухтар Бельмухтар выпустил опровержение. Он подчеркнул, что заявление ас-Сахрави «не исходит от Совета Шуры», и еще раз подтверждает верность «Аль-Каиде».

18 мая ас-Сахрави снова выпускает заявление о преданности «Исламскому государству». После повторных обвинений со стороны Бельмухтара в «нелигитимности» он забирает с собой лояльных ему боевиков, чтобы создать новую группировку — «Исламское государство в Большой Сахаре».

Ядро ISGS формировалось вокруг ас-Сахрави и небольшого числа дезертировавших боевиков «Аль-Мурабитун». Со временем вооруженная группировка выросла за счет мобилизации и вербовки местного населения и поглощения некоторых уже существовавших салафитско-джихадистских ячеек в Сахеле.

Кроме того, численность ISGS была увеличена за счет нескольких волн дезертирства боевиков «Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин» в Центральном Мали и Северном Буркина-Фасо. При этом нельзя говорить об однородности организации: отдельные ячейки «Исламского государства в Большой Сахаре» демонстрировали различные уровни автономности от руководства группировки.

Например, структура ISGS в Буркина-Фасо более децентрализована, чем в Мали или Нигере. Баят ас-Сахрави не был сразу принят центральным руководством ИГ, что оставило некоторую неопределенность в отношении статуса группировки в структуре террористической организации, которая состоит из территориальных филиалов по всему миру — так называемых вилаятов (провинций).

Кроме этого, долгое время ISGS бездействовало, и о своей первой террористической акции — нападении на пост возле Маркое в Буркина-Фасо — боевики заявили лишь в сентябре 2016 года. Через месяц «Исламское государство в Большой Сахаре» атаковало тюремный комплекс Кутукале в Нигере, явно пытаясь освободить находившихся там в заключении боевиков «Боко Харам»1 (группировка запрещена в РФ), «Аль-Каиды в Исламском Магрибе» и других радикальных исламистов.

Эта демонстрация возможностей привела к тому, что пропагандистский орган ИГ Amaq 30 октября 2016 году опубликовал видео с баятом ас-Сахрави и официальное сообщение, что можно было трактовать как символическое признание ISGS и установление формальной связи между двумя организациями. Однако это не повысило статус группировки до вилаята. Более того, по данным Пентагона, формирование осталось «официально не признанным подразделением ИГ».

Поворотный момент в истории группировки произошел осенью 2017 года, когда ISGS устроило знаменитую засаду у Тонго-Тонго.

3 октября 2017 года группа из 35 нигерских военнослужащих и 11 американцев под командованием капитана Майкла Перозени покинула базу Уаллам на восьми бронированных автомобилях и отправилась на север.

Согласно официальной версии, этот отряд отвечал за проведение разведывательного патрулирования в окрестностях населенного пункта Тилоа. Однако перед возвращением на базу военнослужащим поступила боевая задача: поймать «живым или мертвым» полевого командира ISGS Ибрагима Усмана, также известного как Донду Шефу, который, по некоторым данным, был связан с похищением гражданина США.

Изначально в операции по нейтрализации должна была участвовать отдельная штурмовая группа. Но в последний момент от этого плана было решено отказаться и на место был отправлен американо-нигерский отряд.

Рано утром 4 октября он проехал через деревню Тонго-Тонго, расположенную в 90 км к северу от Уаллама, и прибыл в район на границе с Мали, где обнаружил оставленный боевиками лагерь. Имущество и транспорт террористов, найденные на месте, были уничтожены, однако ни Шефу, ни других боевиков ISGS обнаружить не удалось.

Отряд поехал обратно по тому же маршруту на базу. Начав движение в 8.30, колонна прибыла в Тонго-Тонго через 2 часа. Там военнослужащие позавтракали, возобновили запасы питьевой воды, а после — провели встречу с главой деревни и местными жителями, которая шла на полчаса дольше, чем планировалось. Впоследствии появится версия, что таким образом тайные сторонники ISGS в Тонго-Тонго пытались выиграть время для террористов, которые готовили засаду.

Операция «Исламского государства в Большой Сахаре» проводилась отрядом численностью от 50 до 100 боевиков. Согласно публикации RFI, ими руководил полевой командир Мохамед Аг Альмунер, известный как «Тинка». Бои начались около 11:35, как только американо-нигерский отряд выехал за пределы Тонго-Тонго. Атака проводилась в два этапа: первая с восточной окраины деревни, вторая — из леса, расположенного слева от трассы по ходу движения колонны.

Террористы открыли огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, установленных на пикапах, и минометных орудий, после чего завязался бой. К 12:00 в ходе перестрелки было убито трое военнослужащих США. Американо-нигерскому отряду удалось отступить юго-западнее и занять оборонительную позицию. Между 12:30 и 12:45 был убит еще один военнослужащий США.

Оказавшись в окружении уже на третьей позиции в лесу к юго-западу от Тонго-Тонго, группа докладывает о ситуации и запрашивает поддержку. В зону боестолкновения были направлены два самолета ВВС Франции «Мираж» 2000, но, когда они долетели до указанной локации, нанести удар по террористам без угрозы сборному отряду ВС США и ВС Нигера было невозможно. Истребители стали проходить над полем боя на малой высоте, и этой акции устрашения оказалось достаточно, чтобы заставить боевиков начать отступление.

23 октября 2017 года Председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что потери террористов неизвестны. Зато весь мир облетела новость о гибели четырех американских военнослужащих: штаб-сержанта США Брайана Блэка, штаб-сержанта Иеремии Джонсона, штаб-сержанта Дастина Райта и сержанта Ла Дэвида Джонсона. Причем труп последнего был обнаружен лишь спустя 48 часов, что вызвало много вопросов к министру обороны США Джеймсу Мэттису.

На этом потери США стороны не ограничились: еще два американца получили ранения. Досталось от террористов и нигерским военнослужащим: 5 убитых, 8 раненых и 4 захваченных пикапа. После этого события, которое раскрыло широкой общественности сам факт присутствия американского спецназа в Нигере, об «Исламском государстве в Большой Сахаре» заговорили всерьез, особенно после того, как 12 января 2018 года группировка взяла на себя ответственность за это дерзкое нападение.

Баят ISGS не был официально принят до 29 апреля 2019 года, когда Абу Бакр аль-Багдади появился в своем последнем видео и положительно отозвался об ас-Сахрави, призвав членов террористической группировки активизировать нападения на французские и местные силы безопасности.

Этому событию предшествовала большая пиар-акция группировки на пропагандистских ресурсах ИГ. 22 марта 2019 года выходит фотоотчет вилаята «Западная Африка», который состоял из снимков боевиков ISGS в Буркина-Фасо. Следом за этим — статья о сахельской группировке в 175-м выпуске «Ан-Набы», в котором центральное руководство организации взяло на себя ответственность за бесчинства ISGS. В частности, двух терактов против французских войск в Мали и похищение с последующим убийством канадского геолога Кирка Вудмана в Буркина-Фасо.

Включение в вилаят «Западная Африка» было скорее формальностью, так как группировка ас-Сахрави продолжила действовать независимо на совершенно другой территории, хотя и получая, по некоторым данным, поддержку от соседей. Даже без статуса отдельного вилаята «Исламского государства» ISGS в 2019 году стала представлять собой все более ощутимую угрозу.

В качестве примера можно привести видео нападения «Исламского государства в Большой Сахаре» на французский лагерь 1-го пехотного полка в Абакаре (Мали) 3 апреля. Перед началом штурма, который проводился мобильной группой террористов на мотоциклах, использовался так называемый шахид-мобиль — машина, начиненная взрывчаткой и управляемая террористом-смертником. И хотя подрыв произошел примерно в тридцати метрах от французских позиций, около пятнадцати человек получили ранения. До этого «Исламское государство в Большой Сахаре» уже использовало такую тактику против французских войск в январе 2018 года в том же регионе.

The animated version of the violent events leading to the Siwili ambush in #Niger ????????. Higher resolution available here, especially helpful if you're browsing from your desktop: https://t.co/tciHGN0fGN pic.twitter.com/pH2d1Mom6W