Глава IIHF опроверг слухи об участии игроков клубов НХЛ в ОИ-2022

Москва, 9 января. Президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал информацию об участии российских игроков из НХЛ в Олимпиаде 2022 года.

Тардиф опроверг ранее размещенные в СМИ данные о том, что российским хоккеистам, играющим в клубах НХЛ, в частном порядке разрешат принять участие в пекинской Олимпиаде. Слова главы IIHF приводит РИА Новости.

«Никакого соглашения между IIHF и ФХР об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде нет. IIHF просто не может дать такого разрешения. Только НХЛ или ее клубы могут принять такое решение», — подчеркнул Тардиф.

Хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 пройдет с 9 по 20 февраля. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России, являющаяся действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады, выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Швейцарии, Чехии и Дании.